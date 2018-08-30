存退休金 趁年輕趕快行動

撰文: 林奇芬

最近有個記者為了製作專題，來採訪退休理財相關議題。這位單身女性記者將近 40 歲，透露出對退休財務的憂慮；在我詢問之下，發現她完全沒有理財知識，更沒有理財行動。不過最讓我擔心的是，「年輕人沒有退休準備」這個現象。

她說，過去多年的工作收入，有一大半交給媽媽理財，至於媽媽究竟把錢放在哪裡，她一無所知。聽到這樣的回答，我也很傻眼。有句老話，「你不理財，財不理你」，當「靠爸、靠媽族」，其實仍有不小風險。

我告訴她，「現在趕快開始還來得及，若再錯過，可就悔恨莫及了。」因為理財不只是累積資金，更需要累積知識及實戰經驗，這些非一蹴可幾，唯有趕快付諸行動，才能扭轉財富命運。

我給她的理財處方箋如下：

①退休前 20 年（40～60 歲），積極投資，學習理財知識。簡單試算一下，如果每月存 1 萬元，投資 20 年，年報酬率 2%，可存 297 萬元；年報酬率 5%，可存 417 萬元；年報酬率 10%，可存 756 萬元。同樣資金，選擇投資工具不同，長期財富差距高達 459 萬元。

若想達到年報酬率 10%，資金不能只放在保本工具，股票是不可或缺的。不管是被動式 ETF（如 0050），還是主動式基金（台股基金），或是投資個別股票，都可嘗試與學習。至於該選哪一種，可依個人偏好決定，同時，若採取每月定期定額投資，更可以降低投資風險。

這段時間的理財計劃，不僅是為了存資金，更是為了累積知識、認識市場風險，透過持續學習修正，20 年下來，就可建立一套有效的投資方法。

②退休後 20 年（60～80 歲），穩健管理，掌握現金流。退休後的財富管理重點，不再是追求高報酬率，而是穩定收益，提供退休生活所需，同時讓資金可以永續運作，不至於越用越少。此時，投資策略可以採取股債平衡，或是債 7 股 3 配置，預期報酬率可降低至 5%。

試算一下，若退休前可存 756 萬元，年報酬率 5% 的收益是 37.8 萬元，相當於每個月 3.15 萬元，等於是每月增加 3 萬元收入。不管政府退休金計劃如何，自己每個月還有另外 3 萬元收益，這才是提升退休生活品質、安享退休生活的最佳保障。

還是老話一句：理財要趁早，退休沒煩惱。

來源：《Money 錢》 2018 年 9 月

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