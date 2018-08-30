投機客襲擊FAANG 空頭部位高達370億美元

據金融分析公司 S3 Partners 的數據顯示，過去一年以來，投資者放空「尖牙股 (FAANG)」的空單持倉量大增 42%，截至 8 月 28 日，淨空單高達 370 億美元。

FAANG 為臉書 (FB-US)、蘋果 (AAPL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、Netflix(NFLX-US) 和谷歌母公司 Alphabet(GOOGL-US)，S3 Partners 數據顯示，過去一年，投資者大幅增加對這些公司的空頭部位，當中亞馬遜空頭部位增長最多，達 100 億美元。

全球前 10 大最遭市場放空之個股 圖片來源：Bloomberg

S3 Tech 的研究主管 Ihor Dusaniwsky 在電子郵件中表示，「科技股今年股價大幅上漲。當漲幅越大，跌幅就越大，因此它們成為空頭目標。隨著牛市可能進入尾聲，投資組合經理正為拋售做準備，並增加整體的空頭部位。」

美股持續創下新紀錄，納斯達克綜合指數在 29 日首次飆升至 8000 點以上，投資者因此紛紛開始放空 FAANG，根據彭博社數據，FAANG 今年貢獻納斯達克指數的漲幅達 48%。

FAANG 為納斯達克指數上漲的主要原因

全球前 10 大公司空頭部位中，科技股佔了一半，中國電子商務龍頭阿里巴巴集團 (BABA-US) 的空單位居榜首，空頭部位達近 190 億美元，中國平安保險則是遭放空程度最大的非科技股公司。

以下為投資者做空上述指標性公司的部分原因：

Alphabet (今年以來股價上漲 18%)

Google 因中國政府審查問題，10 年前選擇全球退出中國市場，而近期則在嘗試重返中國，但投資者對於可行性持保守態度。此外，政府對隱私權更加注重，監管變得更嚴格，使得空頭部隊降落至社群媒體公司與搜尋引擎。

阿里巴巴 (+3%)

今年阿里巴巴經歷著起伏，該公司股價並未受到美中貿易戰劇烈影響。目前，阿里巴巴的重點放在外賣平台餓了嗎，該平台正與騰訊旗下的美團點評競爭。

平安保險 (-7%)



由於保費收入下滑，以及監管機構採取措施抑制金融風險，中國保險股今年一直面臨壓力，看空者認為該公司股價將進一步走跌。

平安保險的保險業務長李源祥在 8 月財報會議中表示，該公司的股價並未完全反映出其科技部門或其他綜合金融服務的價值，這些服務幫助平安保險在中國佔據領導地位。



特斯拉 (+0%)



特斯拉股價回到了年初的位置，執行者馬斯克長期以來不斷與分析師與賣空該公司的投資客作對，馬斯克在本月炒作特斯拉私有化話題後，又發言表示特斯拉將維持為上市公司，特斯拉股價因此不斷下滑。美國證券交易委員會 (SEC) 正在針對他的行為做調查，馬斯克的健康和穩定性令人擔憂。

Netflix (+92%)

影音串流平台 Netflix 今年第 2 季的付費訂閱用戶增長不如預期，使其成為空頭目標。該公司並投資大量資金製作原創內容，Wedbush Securities 的分析師 Michael Pachter 認為，Netflix 花錢如流水，將其目標價格設為每股 125 美元，為目前股價 368.04 美元的 1/3 左右。

臉書 (-3%)

社群媒體巨頭臉書因侵犯用戶隱私權，使該公司股價陷入困境，執行長 Mark Zuckerberg 在 4 月因此問題，前往國會參加聽證會。該公司指出今年的銷售增長將持續放緩。

亞馬遜 (+65%)

亞馬遜的股價在過去 3 年中，增長達兩倍之多，儘管最近一季的銷售額略低於預期，但其盈利能力有所改善，今年上半年的盈利，比過去 7 季的總額還高。但因為長期的成功，使其成為投資者的放空目標之一，美國總統川普亦多次在推特上抨擊亞馬遜。

蘋果 (+30%)

蘋果在 8 月份達成市值 1 兆美元的上市公司創舉，隨著全球智慧型手機需求趨於平緩，投資者開始放空蘋果。iPhone 上一季的銷售低於預期，在 iPhone 平均售價似乎已達上限的情況下，蘋果正在尋求透過服務和配件促進營收增長。