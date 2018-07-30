「煤礦裡的金絲雀」：當FAANG開始搖搖欲墜 對美股市場意味著什麼？

美股近十年的牛市中，五家明星公司——FAANG 無疑是最大的功臣。然而，近期一系列跡象表明，市場對 Facebook、蘋果、亞馬遜、奈飛和谷歌的追逐或許將來到盡頭。

雅虎前副總裁，Peakprosperity 網站創始人 Adam Taggart 就在自己最新的文章中，將 FAANG 比喻成「煤礦裡的金絲雀」，暗示只要 FAANG 的走勢開始牛頭向下，美股離崩盤也就不遠了。

值得注意的是，近期接連發布財報的美股網路巨頭們，股價確實出現異動。奈飛在訂閱者數據不佳及第三季前瞻公布後，股價下跌 10%；Facebook 因為活躍用戶和收入的增速放緩，股價大跌 20%；亞馬遜雖然第二季每股收益超預期，但總營收不及預期，股價橫盤；谷歌由於歐盟反壟斷 50 億美元的罰款，股價也僅上漲 3%。

投資者對 FAANG 的瘋狂追逐

科技股無疑撐起了美股牛市。據 Lawrence McDonald 的數據，目前 FAANG 是 605 隻 ETF 的前 15 大持倉股，而 2008 年時，只有 9 隻。

投資者認為，當市場整體走高時，FAANG 將快速上漲；即使市場上漲乏力，科技股也能抗跌。隨著投資者的不斷追捧，這五家巨頭總共占到那斯達克指數市值的近一半，達到 4 兆美元。

在標普 500 指數中，如果 FAANG 今年上半年沒有增長，那麼標普 500 指數在 2018 年上半年就會出現負增長：上半年，FAANG 漲幅為 3.38%，而指數其餘公司下跌 0.73%。也就是說，這五家公司決定了美股大盤指數。

FAANG——「礦井裡的金絲雀」

而 Taggart 認為，一旦 FAANG 的走勢出問題，美股也將出現反轉。

2013 年，FAANG 的市值還只有 1.2 兆美元，而 5 年後的今天已經翻三倍來到 4 兆美元。Taggart 表示，FAANGs 上漲，在很大程度上是導致股指今日創歷史新高的原因，牛市結束，也只需要出現「情緒的逆轉」。

Peakprosperity 共同創始人 Chris Martenson 比喻道，如果奈飛是煤礦里的金絲雀，那麼 Facebook 就是第一個倒下的礦工。

金絲雀是一種對有毒氣體敏感的鳥類。以前礦工帶着金絲雀下井，一旦金絲雀死亡，礦工就會察覺井下存在有毒氣體，需馬上撤離。

橡樹資本（Oaktree Capital）的 Howard Marks 表示，FAANG 都是很棒的公司，但 ETF 可能加劇了流入這些股票的資本，但大量 ETF 集中在同一隻股票上之後，如果行情變冷，誰會再去買它？如果上漲行情結束，那麼對持有這些股票的 ETF 來說，情況將比持有其他股票時更糟。

而作為賣方機構，摩根士丹利也異乎尋常地發布了兩份報告，警告投資者撤出市場，尤其是撤出 FAANG 股票。大摩表示，即使大公司管理層沒有降低預期收益，第二季財報季仍將不可避免地讓企業承認，貿易緊張增加了預期收益的風險。

FAANG 內部人士減持

與此同時，Taggart 提到，只要查閱 FAANG 管理層的股票交易情況，就會發現他們正儘可能快地將資金撤出，內部人員的交易量達到 6 年來的最高水平，到 2018 年為止已經超過了 50 億美元。

華爾街見聞曾提及，Facebook 的扎克伯格從 2016 年開始，就加速減持 Facebook，2018 年初開始，他以更快的速度減持。

據彭博數據，Facebook、亞馬遜、奈飛和谷歌母公司 Alphabet 的高管和董事們今年已經處理了 45.8 億美元的股票。

在 2018 年前六個月，這一數字有望超過 50 億美元，這是自 2012 年 Facebook 上市以來的最高數字，並將上半年的內部人員交易總額推高至 143 億美元。

FAANG 存在的風險

Taggart 還表示，FAANG 之中的每一家公司都面臨着風險。

Facebook 在劍橋分析公司 Cambridge Analytica 用戶隱私醜聞曝光後，將面臨更嚴格的監管審查，導致了一場大規模的「退出 Facebook」運動。年輕一代已經越來越少地使用這個平台，只有 9% 的 Z 世代使用 Facebook。

亞馬遜面對來自川普政府更大的反壟斷壓力。川普政府剛剛任命了一位長期批評亞馬遜的人加入聯邦貿易委員會 (FTC)，並正在尋求徵收網路銷售稅。

蘋果公司的 iPhone 銷售單價達到 1000 美元致使銷量放緩，且蘋果海外的銷售和供應鏈都可能被不斷升溫的貿易摩擦所影響。

奈飛則隨著內容製作成本的增加，今年的負現金流將高達 30 - 40 億美元。來自其他大型內容提供商的競爭也將改變格局，迪士尼將在 2019 年從奈飛撤下廣受歡迎的內容。

谷歌占有 90% 的搜尋市場，預計今後將面臨更多反壟斷限制和巨額罰款。

Taggart 最後表示，FAANG 非常重要，因為他們走到哪裡，市場也就會走到哪裡。他預計，當前高企的資產泡沫破滅時，股市可能會出現 40% 或更大幅的回調。