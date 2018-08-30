川普再噴谷歌：這就是你們搜尋歧視的證據！

本周三，川普連續第二天對包括谷歌、twitter、Facebook 在內的科技公司和平台進行了抨擊。

尤其是在指責谷歌時，川普還發布了一段影音，顯示谷歌在 2012 年至 2016 年的首頁上都宣傳了歐巴馬的國情咨文，但是當川普上任後，谷歌就停止了這種做法。

谷歌對此回應稱，它確實宣傳了川普在 2018 年國情咨文，並補充說明之所以沒有 2017 年的宣傳，是因為當時川普僅僅只是向國會發表講話，同樣，谷歌也沒有在 2009 年宣傳歐巴馬在國會的講話。

有意思的是，雖然川普十分不待見谷歌，但谷歌母公司 Alphabet 周三美股還是最終收漲了 1.51%。

8 月 28 日晨間，川普在社交媒體上指責谷歌等網站在操縱搜尋結果，他認為在搜尋「川普」相關的新聞時，結果只會顯示一些虛假的、負面的新聞：

「也就是說，他們在操縱結果，針對我也針對其他人，幾乎所有展現出來的內容都是壞消息（BAD），Fake CNN 尤其突出。共和黨 / 保守派以及公平媒體被排除了。這合法嗎？96% 的關鍵詞搜尋結果都來自國內左翼媒體，這非常危險。谷歌和其他機構在壓制保守派的聲音，並隱藏了好的（good）消息和新聞，他們在控制我們能看到或不能看到什麼。」

同日下午，川普還在白宮會見國際足聯（FIFA）的公開記者會上再次威脅稱，谷歌、twitter 和 Facebook 正在進入「非常危險的領域」，他們應該好自為之。

而川普首席經濟顧問、白宮全國經濟委員會主任庫德洛在接受採訪時表示，白宮正在「做一些調查和分析」，即研究谷歌是否抑制了對川普正面的報導，「未來會告訴你們」。

《紐約時報》認為，川普的言論可能是基於福斯商業網周一晚間對保守派網站 PJ Media 的報導。當時 PJ Media 分析稱，他們進行了一項「不科學的研究」，顯示谷歌網站 96% 的「川普」搜尋結果來自所謂的左翼媒體。

彭博評論表示，川普目前指控新聞媒體對他有偏見，實則是來吸引中期選舉支持者的籌碼。

上周剛發生了川普政治生涯最嚴重的一次危機：

由於身邊兩個親信或認罪或刑事指控成立，推升川普被彈劾風險邁向 40% 的高位。在國會中期選情焦灼之際，川普若聲譽不佳，連帶他支持的共和黨國會候選人也會被厭棄，川普可能想趁機扭轉公眾的印象，再一次製造被媒體和思想自由的科技公司「迫害」的受害者形象。