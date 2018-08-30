馬斯克的又一件煩心事：特斯拉首席人事官離職

「鋼鐵人」馬斯克近期遇到的煩心事不斷，除了被特斯拉私有化、工廠起火等問題困擾，他還要面對又一位特斯拉重要高管離職。

本周三，彭博社等媒體消息稱，特斯拉首席人事官 Gabrielle Toledano 將離職。特斯拉發言人隨後在郵件聲明中稱，Toledano 要求離開一段時間，以陪伴家人，公司支持這一決定。特斯拉發言人未說明她何時回歸，或者是永久離開。

Toledano 是特斯拉職位最高的女性，直接向馬斯克匯報工作。她在 2017 年 5 月加入特斯拉，出任首席人力官，任職約 15 個月。值得關注的是，今年 6 月特斯拉股東大會之後，馬斯克宣布裁員 3000 多人，約占員工總數的 9%，希望以此提升盈利能力，尚不清楚 Toledano 離職是否與特斯拉裁員事件有關。

今年以來，特斯拉已有多名高管離職，包括工程事務高級副總裁 Doug Field，全球銷售和服務總裁 Jon McNeill，特斯拉與安全監管機構接觸的主要技術聯繫人 Matthew Schwall 等。

馬斯克水逆？

8 月以來，特斯拉因為私有化一事備受外界關注。8 月 7 日，馬斯克在推特宣布，他考慮以 420 美元 / 股的價格將特斯拉退市，這引發持續數周的爭議和股市波動，因為投資者懷疑特斯拉並沒有足夠的資金來完成私有化。而在 8 月 24 日，馬斯克又宣布特斯拉將繼續上市，原因是他將公司私有化的計劃遭到了現有股東的抵制。

華爾街分析人士認為，馬斯克放棄將特斯拉私有化的舉動令公司信譽受到影響。投行 RBC Capital Markets 分析師 Joseph Spak 在一份致客戶的報告中表示，「特斯拉的信譽已經受損。馬斯克的部落格強化了這樣一種觀點，即整件事並沒有經過計劃或充分考慮，因此它可能在未來數年持續引起人們的爭論。」

同樣是在近日，特斯拉工廠還經歷了一場火災事故。8 月 24 日，馬斯克在推特表示，特斯拉在美國加州佛里蒙特市的電動汽車生產廠發生火災，「南部圍欄旁為回收利用而收集的紙板起火了，我非常感謝消防人員的迅速反應」。所幸火災並未未造成人員受傷，工廠也沒有受到損失。據媒體報導，最近四個月時間內，特斯拉工廠已連續發生了三次火災事故。

受私有化等事件影響，特斯拉股價本月 7 日後持續下跌，已從高點 380 美元附近跌至 305 美元，累計跌幅近 20%。