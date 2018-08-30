風險對沖？不好意思 市場已經忘了這回事

這裡有一張很有意思的圖。

你可以看到投機者對於黃金期貨、十年期美債期貨和恐慌指數 VIX 期貨的凈敞口，從中觀察到風險情緒：倉位方向幾乎是單向的，投機者們對於重大風險事件幾乎毫無準備。

這表明，隨著美國股市頻頻創出歷史新高，創造出了史上最長的牛市，市場可能處於普遍的自滿情緒當中。

具體的部位數據印證了這一點：截止 8 月 21 日，CBOT 十年期美債期貨的投機性倉位處於凈空倉狀態，刷新有記錄以來最大值，當周增加 2320 手。

當周，繼上一周凈多倉有記錄以來首次轉負後，COMEX 黃金期貨投機性凈空倉繼續大幅增加，增幅 5022 手，幅度接近 137%。

恐慌指數 VIX 期貨的投機性倉位也處於凈空倉狀態：

有著「新債王」之稱的 DoubleLine Capital 首席執行官 Jeffrey Gundlach 認為，凈空倉的大規模增加可能引發一場逼空。

如果有新的風險事件出現，導致投資者湧向美債避險，那麼美債價格大幅上行將導致如今這些空頭斬倉，進而引發逼空事件。

之前高盛就認為，一些遭到做空最多的股票在第二季表現異常出色，並非是因為其基本面轉好，更多地是由於當季市場發生了一場大型「逼空」，因對沖基金在 2 月初和 3 月底的市場劇烈波動中建立了很多做空倉位。

僅 AMD 就令空頭的損失超過了 26 億美元，該股今年成為美股牛市的皇冠，年初至今回報率超 145%，領先位於第二名的 ABMD 超過 40 個點的回報率。目前，AMD 空倉未死，總倉位 1.386 億股，價值約 33.2 億美元，僅次於英偉達和英特爾。

截至周三收盤，受科技股刺激，標普 500 和那斯達克指數連續第四個交易日創紀錄收盤新高，分別漲至 2914.04 點和 8109.69 點。有 61 隻標普 500 成份股觸及 52 周新高，一隻觸及新低。有 112 隻納指成份股觸及新高，24 隻觸及新低。

華爾街策略師們整體仍看好美股，對標普 500 今年目標位的預測值範圍介於 2750 到 3200 點之間。其中，巴克萊將標普 500 指數目標位從 2900 點上調至 3000 點。另外 25 位分析師預測的平均值為 2944 點。

歐洲最大的基金管理公司 Amundi 認為，美國股市的漲勢將持續到下半年至明年。