台灣主要報紙重要財經新聞 2018年8月30日

業界傳出，蘋果近期派員來台密訪友達與晶電，為下世代 iPhone 搭載的顯示器新技術做準備。若友達或晶電能獲蘋果青睞，供應蘋果 Mini LED 或 Micro LED，將打破目前蘋果面板供應鏈由韓、日等業者主導、獨缺台廠的局面。

台積電股價連 3 紅，昨日大漲 9.5 元收在 259 元，一路向歷史高點 266 元邁進，德意志證券一口氣把推測合理股價拉升為外資最高的 302 元，並看好未來數年市占擴張、產業地位領先的大商機。

要讓金融業去除家族化的負面形象，金管會推三招。金管會主委顧立雄 29 日表示，他沒有要「臧否」或「污名化」家族化，但金融業家族化的負面形象確實存在，因此會透過提高大股東持股、維護金融業經營獨立性及董事會多元化等三個面向，逐步讓金融機構家族化的負面影響降到最低。



經濟日報

外資大買超 台股演雙軋行情

蘋果 傳密訪友達、晶電

加國重返 NAFTA 談判桌

工商時報

台積跳舞 外資喊價 3 字頭

金管會 3 招 去金融家族化

美財長: 人民幣升值就不算操控

聯合報

金融帳淨流出 楊總裁上課了

限制外國人炒房 馬星澳紛出手

街口支付促銷 金管會勒令下架

蘋果日報

街口急了 和 LINE Pay 明著幹

宏碁 IFA 秀 30 萬元電競椅

友達群創同聲看好 下半年面板止跌反彈

中國時報

台達電聚焦 CSR 連 3 年獲首獎

因應陸方改名要求 聯航出奇招

委國通膨飆萬倍 230 萬人逃難

自由時報

一帶一路侵略 中亞多國痛失礦權

美提高關稅 我鋼鋁出口反增

貿易戰升溫 中國憂經濟風險增