借美元套新興市場資產 利差交易者在8月慘敗

《彭博社》報導，以歷史數據來看，8 月份因許多市場參與者前往度假，導致較低的交易量就足以使資產價格劇烈波動。新興市場本月面臨嚴峻挑戰，而借美元購入新興市場資產的利差交易者，表現慘烈。

部分利差交易者，認為美元在短期內應該會下跌或是維持穩定走勢，因此選擇借入美元，在外匯市場換成新興市場貨幣之後，投資高報酬的新興市場資產。

然而，美國聯準會的鷹派升息政策，在本月將美元升至 14 個月高點。另一方面，土耳其和阿根廷的貨幣危機，以及美中貿易戰，削弱投資者對風險資產的需求。

土耳其里拉、阿根廷比索、巴西雷爾和俄羅斯盧布，為新興市場中貨幣貶值最嚴重的國家，使得投資這幾個新興市場資產的利差交易者，蒙受損失。彭博社追蹤投資者借美元套 8 個新興市場資產的表現，交易回報率自 7 月底以來下跌超過 5%，為 1999 年彭博社編制數據以來，最大的 8 月跌幅。

彭博社追蹤投資者借美元套 8 個新興市場資產的表現

8 月份因市場參與者減少，使得市場更容易面臨價格波動，宏利資產管理公司的資深分析師 Richard Segal 表示，政策制定者在此時亦鮮少推出新的因應政策，使得投資者缺乏政策的幫助。

以一些其他數據來看，新興市場貨幣正處於近三年來表現最差的 8 月，8 月以來，MSCI 新興市場貨幣指數下跌 1.8%，摩根大通衡量開發中國家貨幣波動的預期指標攀升 22%。

MSCI 新興市場貨幣指數走勢

Markit CDX 新興市場指數顯示，確保開發中國家在 5 年內不會違約的保險成本，出現 2012 年以來，最大的 8 月飆升。

然而，Segal 認為，在波動性降低之後，投資者將重回新興市場，他表示，「今年土耳其和阿根廷的危機對彼此造成影響，但新興市場的基本性吸引力並沒有改變，當資產價格在較低的水平，且波動性降低時，買家將會回歸。」