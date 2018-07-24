美元高歌猛進 利差交易再起 高端理財術匯差利差兩頭賺

中美貿易爭拗前景未明，美國失業率仍處於低點、通膨接近 Fed 目標卻不過熱，再加上聯準會今年下半年還可能升息兩次，上述因素均支撐市場預期美元將持續升值。對於近期可能有大筆金額換匯需求的投資人，如何在美元升值趨勢中掌握相對較好的外幣匯率，值得多加留意。

中美貿易戰歹戲拖棚，雙方歷次談判似乎都拿出正面成果，但美國轉身卻加碼關稅，令市場難以真正掃除憂慮情緒。美元指數從 4 月下旬開始一路攀升，隨著貿易戰緊張情緒升溫，美元一步步刷新今年高點，短期回檔也難改變這股升值趨勢。

新台幣兌美元匯率也呼應美元指數走勢，從 4 月初起波段續貶，雖然在 6 月上旬有短暫回升，但在 6 月 15 日貶破 30 元關卡後一路下沉，後市值得關注。

在投資氣氛動盪之時，投資人會為資金尋求避風港。今年 6 月以來，市場資金流入避險貨幣如日元、瑞郎等，並相對縮減投注在澳元、加元、南非幣等高度仰賴貨易的貨幣部位。風險驅動資金轉移，再加上全球央行利率正常化推進速度不同調，利率政策的差異，也開始吸引一些利差交易者進場。在此趨勢下，則有不少高資產投資人，妥善利用財管服務，匯差與利差兩頭賺。

投資人有換匯需求時，多半會在銀行開設外幣帳戶，把握使用即期匯率結匯的優勢。以華南銀行的牌告匯率為例，現金賣出美元與即期賣出美元的匯率，就差了 0.15 元。華南銀行財富管理部表示，有大筆金額換匯需求的投資人，透過財富管理會員優惠來換匯，結匯時現鈔匯率可加減碼 0.035，目前夏季正好是為留學子女準備學費的時候，透過該計畫換匯可用更划算的價格換得外幣。

此外，財富管理服務還提供同銀行內的外匯帳戶轉帳免手續費；對於有資金管理需求的投資人，可以將投資資金、子女留學費用，甚至是未來旅行支出等，輕鬆用不同帳戶進行管理。