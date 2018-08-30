鄭州銀行(06196-HK)建議發行不超過6億股A股

鄭州銀行(06196-HK)公布，建議發行不超過6億股A股，該行擬使用本次公開發行募集資金用於補充該行核心一級資本的金額為27.09億人民幣。

該行的公布又較為詳細地提到，該行本次發行A股股票所得募集資金主要投向有以下幾個方面：（1）把“商貿物流銀行”建設成為全國銀行業的標桿。商貿物流銀行作為本行最核心的戰略定位，其戰略目標為：立足河南、走向全國，成為全國標桿的商貿物流銀行。本行將充分利用鄭州市作為國家中心城市、“一帶一路”重要節點城市的優勢，加強與電商巨頭、物流公司、物流園區的合作，通過聚集廣泛的金融資源，借助大數據、區塊鏈等新技術，打造商貿物流“智慧平台”，聚焦解決會員企業的資金流、信息流、物流等痛點難點問題，力推實現商貿物流金融領域“商流、物流、資金流、信息流”的四流合一，推進商貿物流金融模式的創新發展，催生形成新型商業業態。

（2）把“中小企業融資專家”提升成為河南金融業的典範。做精做細小微

鄭州銀行股份有限公司首次公開發行股票招股意向書摘要1-2-135 產品營銷體系和客戶服務體系，打造一支專業能力領先的隊伍。圍繞重點金融產品，運用平台金融思維，調整業務模式，打造拳頭產品，促進業務轉型。

（3）把“精品市民銀行”打造成為鄭州銀行業的品牌。深耕鄭州大本營，聚焦鄭州精品市民需求，提升本地零售市場的占有率和品牌影響力。改善業務結構和質量，提升經營效益，建設基礎能力，並且通過數字化和金融科技創新，打造鄭州銀行零售業務特色。

（4）加強信息科技投入。啟動數字化戰略，將線下業務向線上轉型，提升客戶體驗。在電子渠道、直銷銀行、平台金融等方面，進行大數據、雲計算、區塊鏈等科技方面的前瞻布局，借助科技手段，探索省內異地快速獲客的業務模式

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