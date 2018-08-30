招商宏觀：7月境外機構增持人民幣債券幅度有所減弱

根據中債登與上清所最新公佈的2018年7月份債券託管數據，境外機構7月份單月共增持人民幣債券665億元。分券種來看，境外機構7月份單月共增持利率債595億元，其中增持國債651億元，減持政金債57億元;增持同業存單15億元。
招商證券分析認為，境外機構7月份增持人民幣債券665.26億元，增持幅度有所減弱但仍處於歷史較高水平，目前已連續17個月實現增持。國債依舊受到境外機構的青睐，7月增持幅度達到651.12億元，境外機構對於同業存單的增持情況則繼續表現出明顯的“順週期”特點。除商業銀行之外，7月份其它類型機構對於利率債的增持幅度均出現不同程度下降，其中以廣義基金的降幅最大。收窄的中美利差以及貶值的人民幣併未阻止境外機構繼續流入，展望下半年，“穩匯率”需求的邊際增強將使得中美利差重新回歸80bp左右的較高水平，這對於吸引交易型境外投資者將起到積極作用。7月末境外機構在我國國債市場中的佔比進一步上升至7.67%，在我國債券市場整體之中的境外佔比則提升至2.24%，繼續創歷史新高。
來源：證券時報
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