急起直追！中國銀行手機銀行交易金額逾8萬億元

中國銀行（03988-HK）全面融入互聯網金融，2018年上半年，旗下手機銀行業務交易金額達逾8萬億元（人民幣.下同）。

中國銀行（03988-HK）新任行長劉連舸，8月29日於業績發佈會上介紹，上半年集團在科技引領取得成果，手機銀行的客戶規模和交易規模快速增長，手機銀行交易金額同比上升72.7%至8.32萬億元；註冊客戶數1.28億戶，增長64%。加快網點智能化建設，智能櫃台境內網點覆蓋率達93.6%。

除科技引領發展外，中國銀行推行的4大重點工作還包括：創新驅動步伐加快，籌設首家總行級創新研發基地，創新推出「中銀慧投」智能投顧產品，至6月末銷售額達40億元。中國銀行亦轉型求實，信貸結構持續優化，國內人民幣個人貸款餘額佔比提升，產能過剩行業貸款餘額佔比下降，綠色信貸餘額穩步增長。還有變革圖強，精細化管水平提升。

上半年，中國銀行亦加快全球佈局，截至6月末，海外機構分佈在55個國家地區，包括23個一帶一路沿線國家；海外機構資產總額達8412億美元，佔集團總資產25.7%，國際化業務保持國內領先。於一帶一路沿線提供的金融服務，累計重點項目逾600個，提供授信支持1159億美元，成功發行第4期32億美元等值一帶一路主題債券。中國銀行亦積極推動人民幣國際化，跨境人民幣結算量、跨境人的人民幣清算量保持全球第一。期內海外業務錄得稅前利潤57億美元，同比增長17.4%，覆蓋56個國家地區。

在風險管理亦取得成效。截至6月末，集團不良貸款餘額1633億元，不良貸款率1.43%，比上年末降0.02個百分點。上半年化解不良資產753億元，同比多化解18億元；不良貸款撥備覆蓋率164.79%，滿足監管要求。

上半年集團淨息差穩中向好，達1.88%，較2017年上升4個基點。管理層分析，美聯儲加息，市場利率上揚；優化資產負債結構，境外資產權益亦有所提升，中長期貸款提升佔比；央行下調存款準備金均對淨息差帶來利好。展望下半年，預期美聯儲會繼續加息，境外外幣業務息差提升，存在利好因素。

上半年新增貸款業務，管理層表示主要投放到基礎設施、高端製造、高端裝備、民生用品、信息技術，以至重點發展區域如大灣區、海南、雄安新區等。而個人貸款主要投放於自用性住房等剛性需求上；海外則支持一帶一路的發展項目。中國銀行服務實體經濟，普惠金融小微企業貸款同比增速逾10%。

2018年中期業績，中國銀行股東應佔利潤1090.88億元，同比增長5.2%。於6月末，集團總資產、總負債和股東權益分別達到20.29萬億元、18.68萬億元和1.61萬億元，分別較上年末增長4.25%、4.44%和2.16%。客戶存款則較上年末新增6949億元，增長5.09%，快於貸款增速。集團期內的淨資產收益率為15.29%；非利息收入佔比29.74%，成本收入佔比25.78%。資本水平保持充足，資本充足率13.78%。上半年錄得淨利息收入1767.01億元，同比增長7.06%；非利息收入則跌10.25%至747.81億元；資產減值損失為282.7億元，升4.86%。

展望下半年，管理層表示將為外貿企業提供6500億美元的國際貿易結算額度，拓展東盟、非洲、拉美等新興市場。又會加大對房地產、過剩產能、曾違約等企業的風險排查。

文：周燕芬

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