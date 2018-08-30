[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧08月29日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% -------------------------------------------------------------------------------------------- 宏洲 群益臺灣加權反1 富邦科技 綠悅-KY 昶和 東泥 元大台灣50正2 嘉裕 正道 元大台商50 中和 大統染 味王 新日光 東華 富邦摩台 大東 本盟 大飲 立益 富邦發達 本盟 銘旺科 天仁 佳和 富邦金融 巨庭 健和興 宏亞 昶和 元大MSCI台灣 麗豐-KY 旭隼 達新 三洋紡 永豐臺灣加權 國巨 元晶 地球 本盟 富邦日本 茂矽 遠雄來 恆大 瑞利 國泰日經225 錸德 統領 南染 樂士 元大歐洲50 智寶 威宏-KY 怡華 正峰新 元大日經225 奇力新 泰昇-KY 昶和 億泰 元大美債20正2 大毅 大統染 毛寶 元大美債20反1 強茂 錩泰 懷特 國泰20年美債反1 華新科 程泰 燁興 元大S&P日圓反1 同開 氣立 中鴻 富邦歐洲 星通 台硝 千興 FH彭博高收益債 禾伸堂 永記 威致 FH彭博新興債 同泰 日勝化 華豐 FH富時不動產 玉晶光 展宇 首利 元大台灣高息低波 揚明光 華廣 麗正 群益道瓊美國地產 台勝科 士紙 東訊 富邦臺灣優質高息 世芯-KY 高興昌 華泰 FH富時高息低波 鈞寶 東明-KY 錸德 新光內需收益 淳安 鑫永銓 倫飛 大成 達方 海悅 虹光 再生-KY 台船 智寶 威盛 宏洲 華園 隴華 國碩 嘉裕 杜康-DR 銘旺科 銘旺科 東華 陽光能源-DR 翔耀 統懋 立益 奇力新 翔耀 佳和 禾伸堂 太空梭 昶和 揚明光 麗臺 三洋紡 新至陞 華映 本盟 穎漢 吉祥全 瑞利 泰鼎-KY 憶聲 鑽全 迎廣 科風 樂士 悅城 和鑫 正峰新 陞泰 力特 巨庭 達方 喬鼎 程泰 愛山林 正達 億泰 皇昌 晟鈦 毛寶 潤弘 聯德 懷特 遠雄來 同泰 燁興 夏都 新世紀 中鴻 欣欣 誠研 千興 統領 綠能 威致 客思達-KY 誠創 運錩 康師傅-DR 嘉威 華豐 杜康-DR 力銘 首利 同方友友-DR 亞太電 麗正 友佳-DR 達能 東訊 匯僑 清惠 華泰 一零四 慧友 錸德 欣天然 勁永 倫飛 新海 捷泰 虹光 欣高 互億 精元 茂順 天瀚 威盛 台數科 迅杰 國碩 基勝-KY 華上 銘旺科 波力-KY 君耀-KY 統懋 泰昇-KY 光麗-KY 翔耀 政伸 元晶 太空梭 吉源-KY 裕豐 麗臺 鼎炫-KY 寶徠 華映 皇普 吉祥全 陽明 憶聲 六福 科風 康師傅-DR 和鑫 聖馬丁-DR 力特 神州-DR 喬鼎 耀傑-DR 正達 同方友友-DR 晟鈦 晨訊科-DR 聯德 友佳-DR 同泰 陽光能源-DR 新世紀 精熙-DR 誠研 中福 綠能 雷虎 誠創 中視 嘉威 秋雨 力銘 慶豐富 亞太電 新利虹 達能 國光生 神達 清惠 慧友 勁永 捷泰 互億 天瀚 華孚 迅杰 華上 君耀-KY 光麗-KY 元晶 鈺邦 華友聯 裕豐 寶徠 皇普 陽明 六福 彰銀 高雄銀 欣欣 康師傅-DR 聖馬丁-DR 泰金寶-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 雷虎 中視 秋雨 慶豐富 新利虹 國光生