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[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧08月29日 交易日  
  
停止融資 融資分配        停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=
                                           過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%
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宏洲     群益臺灣加權反1 富邦科技          綠悅-KY           昶和     東泥     元大台灣50正2   
嘉裕     正道            元大台商50        中和              大統染   味王     新日光
東華                     富邦摩台          大東              本盟     大飲
立益                     富邦發達          本盟              銘旺科   天仁
佳和                     富邦金融          巨庭              健和興   宏亞
昶和                     元大MSCI台灣      麗豐-KY           旭隼     達新
三洋紡                   永豐臺灣加權      國巨              元晶     地球
本盟                     富邦日本          茂矽              遠雄來   恆大
瑞利                     國泰日經225       錸德              統領     南染
樂士                     元大歐洲50        智寶              威宏-KY  怡華
正峰新                   元大日經225       奇力新            泰昇-KY  昶和
億泰                     元大美債20正2     大毅                       大統染
毛寶                     元大美債20反1     強茂                       錩泰
懷特                     國泰20年美債反1   華新科                     程泰
燁興                     元大S&P日圓反1    同開                       氣立
中鴻                     富邦歐洲          星通                       台硝
千興                     FH彭博高收益債    禾伸堂                     永記
威致                     FH彭博新興債      同泰                       日勝化
華豐                     FH富時不動產      玉晶光                     展宇
首利                     元大台灣高息低波  揚明光                     華廣
麗正                     群益道瓊美國地產  台勝科                     士紙
東訊                     富邦臺灣優質高息  世芯-KY                    高興昌
華泰                     FH富時高息低波    鈞寶                       東明-KY
錸德                     新光內需收益      淳安                       鑫永銓
倫飛                     大成              達方                       海悅
虹光                     再生-KY           台船                       智寶
威盛                     宏洲              華園                       隴華
國碩                     嘉裕              杜康-DR                    銘旺科
銘旺科                   東華              陽光能源-DR                翔耀
統懋                     立益                                         奇力新
翔耀                     佳和                                         禾伸堂
太空梭                   昶和                                         揚明光
麗臺                     三洋紡                                       新至陞
華映                     本盟                                         穎漢
吉祥全                   瑞利                                         泰鼎-KY
憶聲                     鑽全                                         迎廣
科風                     樂士                                         悅城
和鑫                     正峰新                                       陞泰
力特                     巨庭                                         達方
喬鼎                     程泰                                         愛山林
正達                     億泰                                         皇昌
晟鈦                     毛寶                                         潤弘
聯德                     懷特                                         遠雄來
同泰                     燁興                                         夏都
新世紀                   中鴻                                         欣欣
誠研                     千興                                         統領
綠能                     威致                                         客思達-KY
誠創                     運錩                                         康師傅-DR
嘉威                     華豐                                         杜康-DR
力銘                     首利                                         同方友友-DR
亞太電                   麗正                                         友佳-DR
達能                     東訊                                         匯僑
清惠                     華泰                                         一零四
慧友                     錸德                                         欣天然
勁永                     倫飛                                         新海
捷泰                     虹光                                         欣高
互億                     精元                                         茂順
天瀚                     威盛                                         台數科
迅杰                     國碩                                         基勝-KY
華上                     銘旺科                                       波力-KY
君耀-KY                  統懋                                         泰昇-KY
光麗-KY                  翔耀                                         政伸
元晶                     太空梭                                       吉源-KY
裕豐                     麗臺                                         鼎炫-KY
寶徠                     華映
皇普                     吉祥全
陽明                     憶聲
六福                     科風
康師傅-DR                和鑫
聖馬丁-DR                力特
神州-DR                  喬鼎
耀傑-DR                  正達
同方友友-DR              晟鈦
晨訊科-DR                聯德
友佳-DR                  同泰
陽光能源-DR              新世紀
精熙-DR                  誠研
中福                     綠能
雷虎                     誠創
中視                     嘉威
秋雨                     力銘
慶豐富                   亞太電
新利虹                   達能
國光生                   神達
                         清惠
                         慧友
                         勁永
                         捷泰
                         互億
                         天瀚
                         華孚
                         迅杰
                         華上
                         君耀-KY
                         光麗-KY
                         元晶
                         鈺邦
                         華友聯
                         裕豐
                         寶徠
                         皇普
                         陽明
                         六福
                         彰銀
                         高雄銀
                         欣欣
                         康師傅-DR
                         聖馬丁-DR
                         泰金寶-DR
                         神州-DR
                         耀傑-DR
                         同方友友-DR
                         晨訊科-DR
                         友佳-DR
                         陽光能源-DR
                         精熙-DR
                         中福
                         雷虎
                         中視
                         秋雨
                         慶豐富
                         新利虹
                         國光生
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