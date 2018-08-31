【馮冠華專欄】騰訊又中槍，港股勢下行

8 月 31 日 - 不作推介

1）上日港股市況總結：A 股和人民幣週四再下行，恆指高開 117 點後持續向下，盤中最多曾跌 297 點，最終收報 28164 點，下挫 253 點。大市成交額再下跌約 2% 至 786 億。滬深港通成交金額也下跌約 16% 至 77 億；流向仍為淨流出，金額約 8 億。板塊方面，石油服務股表現較好，內銀及教育股則是相對較弱板塊。藍籌股 6 升 40 跌 4 持平。



做空方面，佔大市成交稍為回落至 14.0%。牛熊証街貨最新比重為 37:63，重貨區方面，熊証重貨區在 28600-28649，牛証則不變在 27900-27949。另外，本港政府統計處公布，7 月零售業總銷貨價值臨時估計 389 億元，按年升 7.8%，遜於市場預期升 9.7%

簡評：正如筆者昨天所寫，A 股不轉強，港股再上升頗艱難，恆指高開後遇 A 股拾級而落，二百多點的跌幅相對對上三大累積七百多點的升幅實不為過。或許 A 股下跌或多或少和人民幣再轉弱有關；而轉弱又可能是被阿根廷披索和土耳其里拉拖累，甚麼社保 / 養老基金入市，逆周期因子維穏，A 股入摩二段刺激通通蕩然無存。



A 股給筆者的感覺也像患重病而不停打嗎啡，藥力過後又再痛苦。中港兩地股市一向唇齒相依，簡單的說，港股仍是繼續望 A 打卦，個別消息 / 績優股可短線操作而已。雖然昨天跌市成交再跌，但現貨又轉為較接近牛証重貨區，熊掌吃膩了，提防和牛上碟。特別是中央有出招管制未成年網路遊戲上網運營數量（見點 3），騰訊（700）又要受壓了。



昨天推介的昆侖能源（135）表現不俗，再看績優股如恆生（11）、聯想（992）、平保（2318）、中金（3908）、創科（669）、TCL 電子（1070）、海螺（914）甚至中移動（941）等等均有不俗抗跌力；網龍（777）本是可跟進的，但中央新政策勢令股價受壓。

2）美股市況總結：新興市場貨幣續跌，再加上受彭博新聞指川普有意最快於下週向中國二千億美元商品加徴關稅消息影響，美股三大指數週四全面向下，道指收跌 138 點或 0.53%，結束四連升。標指和納指則分別下跌 0.44% 及 0.26%。美滙指數微漲至 94.72。十年期國債債息最新為 2.859%，紐約期油下跌約 0.3%。港股 ADR 大跌 416 點，相當於恆指 27748 點水平；當中，騰訊大瀉 5.6% 或 20 元，折合港幣 $337.4。中石油（857）也跌 3.4%，折合港幣 $5.87

3）個股訊息（資料來源 - 信報、蘋果日報）：

昨晚教育部等八部門關於印發《綜合防控兒童青少年近視實施方案》通知，其中國家新聞出版署將對網路遊戲實施總量調控，控制新增網路遊戲上網運營數量，探索符合國情的適齡提示制度，採取措施限制未成年人使用時間。

工商銀行（1398） - 宣布截至 6 月底止中期業績，股東應佔溢利按年增長 4.87%。期內，營業收入按年增長 7.29%。其中，利息淨收入上升 10.64%；非利息收入下跌 2.48%，當中手續費及佣金淨收入增加 3.38%。淨利息差和淨利息收益率分別 2.16% 和 2.3%，按年分別上升 13 個基點和 14 個基點。不良貸款率 1.54%，較去年底跌 0.01 個百分點。



中石油（857） - 公布截至 6 月底止，中期盈利按年增長 1.14 倍，派中期息 6.66 分及中期特別息 2.22 分，合共派息 8.88 分。

4）新股訊息 ：

內地治療糖尿病口服藥物研發公司華領醫藥（2552）今天起招股，每股招股價介乎 8.28 至 9.28 元，一手 500 股，9 月 14 日正式掛牌。

中國春來教育集團（1969）今天起招股，每股招股價介乎 2.08 元至 2.98 元，一手 1000 股，9 月 13 日正式掛牌。

香港金融及證券供應商創陞控股（2680）今天起招股，每股招股價介乎 1.3-1.8 元，一手 2000 股，9 月 14 日正式掛牌。

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