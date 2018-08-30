盤前財經大事搶先讀2018年8月30日

今日操盤前瞻

美國 7 月個人所得 & 支出

日本 7 月零售銷售

歐元區 8 月消費者信心指數

法說會：士電、東聯、國賓、新光金、康控 - KY、政伸

除權息：亞泥、味全、宏和、日馳、亞德客 - KY、台光電、立隆電、京城、世芯 - KY、旺矽、金麗 - KY、鈺邦、佳得、富宇、康舒、金麗 - KY 等

減資暫停交易：仲琦、勝昱

川普、特魯多互釋善意 美加週五前可望敲定貿易協議

加拿大總理特魯多 (Justin Trudeau) 週三在安大略省北部舉行的新聞發布會上表示，加拿大有可能在美國川普總統說的週五最後期限前，就北美自由貿易協定 (NAFTA) 達成協議。閱讀全文...

美國對進口鋼鋁課重稅後 台灣鋼鋁出口雙位數成長

財政部關務署今 (29) 日指出，美國總統川普對部分進口鋼和鋁課徵 25% 和 10% 的重稅後，台灣受惠出口市場分散、中國大陸供給側改革及價格推升等有利因素下，統計 4 月至 7 月，有列入美國加徵關稅的鋼鋁產品出口值達 39.2 億美元，年增 14.5%。閱讀全文...

〈富邦金法說〉總資產首度破 7 兆元大關 新錢持續加碼海外債

富邦金 (2881-TW) 昨 (29) 日召開法說會，截至 2018 年 6 月底，總資產首度突破 7 兆元大關，年成長 9.2%。富邦人壽今年上半年投資收益表現亮眼，總投資收入達 681 億元，較去年同期大幅成長近 3 成，經常性收益為投資收益主要來源。閱讀全文...

〈鉅亨觀點〉央行大動作對外釋疑為哪樁 其實是楊金龍性格使然

台灣央行總裁楊金龍昨 (29) 日罕見召開記者會，對台灣國際收支帳中金融帳長期淨流出做詳細說明，此舉不同於前任總裁彭淮南多半不對外表態的作風，令市場相當好奇，究竟楊金龍為何要忽然大動作強調金融帳淨流出並非全然壞事。閱讀全文...

市值破兆可期待 大摩上調亞馬遜目標價至 2500 美元

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 今 (29) 日發表報告，將亞馬遜 (Amazon) 目標價，自 1850 美元，上調至 2500 美元；若以此基準估算，其市值上看 1.2 兆美元。大摩將亞馬遜目標價，上調至 2500 美元，較其週二收盤價，高出 29%，並重申「增持」評級。閱讀全文...