〈鉅亨觀點〉央行大動作對外釋疑為哪樁 其實是楊金龍性格使然

台灣央行總裁楊金龍今 (29) 日罕見召開記者會，對台灣國際收支帳中金融帳長期淨流出做詳細說明，此舉不同於前任總裁彭淮南多半不對外表態的作風，令市場相當好奇，究竟楊金龍為何要忽然大動作強調金融帳淨流出並非全然壞事，而實際原因，可從其細心個性和積極向外界溝通的企圖心細究。

楊金龍今年初走馬上任，從一開始被外界認為將是最沒有聲音的總裁，到現在其實才短短半年，已看出其逐漸和前任總裁彭淮南走出不一樣的路。

過去彭淮南除了在每年共 4 次的央行理監事會議後接受記者公開提問，以及到立法院接受立委備詢外，其餘時間可說是神隱。

然而，日前楊金龍竟同意受邀至公開論壇「金融科技生態系領袖峰會」發表央行對虛擬通貨看法，完全顯現與彭淮南截然不同的作風。

事實上，央行過去常常因為政策不夠透明而被外界抨擊，儘管在彭淮南掌舵後期，已逐漸有所調整，不過，楊金龍顯然更積極要與外界溝通央行的想法。

在今年 6 月底央行第 2 季理監事會議後記者會首次上 Youtube 頻道直播，即可看到楊金龍與市場直接對話的企圖心。

此外，楊金龍主持的理監事會議後記者會，為了細膩來回解釋央行所準備的資料，會議時間也明顯較彭淮南來的長。

有聲音質疑，楊金龍此次無預警出面回應金融帳連續 32 季流出，是否是因執政團隊的壓力，楊金龍已強調絕非幫執政團隊辯護，事實上是，央行立場一向未改變，只是一口氣統整性的說明，就看下一季國際收支帳公布後外界解讀能否換的方向。

楊金龍顯然有些無奈，在每季發布國際收支帳後都會引起一些市場人士擔憂台灣金融帳持續流出的疑慮，因此，在會中再三強調，央行過去似乎沒有讓市場人士系統性的充分了解國際收支帳的借貸細節、也從未積極傳達累積國外淨債權具備的優勢，才為此而打破彭淮南不評論的舊規。

整體來看，個性細心和積極溝通的楊金龍，這次對於外界總是不斷質疑的「金融帳流出」議題，採取大動作釋疑，其實不需太過意外。