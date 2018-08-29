三大法人買超129億元 外資期現貨齊偏多 連3日買超台積電

台股今 (29) 日站上所有均線，終場大漲 110.02 點、1%，三大法人合計買超 129.15 億元，其中外資買超 133.66 億元、投信買超 12.53 億元、自營商賣超 17.04 億元。期貨部分外資增加 6182 口多單，外資期現貨同步偏多，個股部分外資今日大買台積電，買超 2.7 萬張，已連 3 日買超。

台股今日受惠台積電強漲 3.8%，終場上漲 110 點，三大法人外資、投信站在買方，僅自營商站賣方，外資未平倉多單來到 4.8 萬口，投信與自營商則持續賣超。

觀察今日電子三雄走勢，台積電獲外資大買 2.7 萬張，鴻海則連 4 日遭外資賣超，大立光今日外資也調節小賣。

外資今日買超第 1 名為台積電 27216 張，第 2 名英業達 9479 張，第 3 名開發金 8697 張，第 4 名群創 8195 張，第 5 名元大台灣 50 為 8116 張，第 6 名宏碁，買超 7375 張，第 7 名兆豐金，買超 7004 張，第 8 名中鋼，買超 6258 張，第 9 名友達，買超 5989 張，第 10 名玉山金，買超 5765 張。

外資今日賣超第 1 名元大台灣 50 反 1，賣超 13208 張，第 2 名為富邦 VIX ，賣超 5643 張，第 3 名台新金，賣超 5351 張，第 4 名華航，賣超 3662 張，第 5 名聯電，賣超 3212 張，第 6 到 10 名分別是富邦上証正 2，賣超 2852 張；技嘉，賣超 2689 張；大成鋼，賣超 2335 張；彩晶，賣超 2329 張；台泥，賣超 2123 張。

投信今日買超第 1 名為玉山金 4734 張，第 2 名台達電 3133 張，第 3 名達方 1247 張，第 4 名遠東銀 1079 張，第 5 名為台積電 1054 張；賣超第 1 名為長榮，賣超 2770 張，第 2 名中美晶，賣超 1021 張，第 3 名元大高股息，賣超 1000 張，第 4 名亞泥，賣超 1000 張。

自營商今日買超第 1 名台達電 2003 張，第 2 名亞泥，買超 1459 張；賣超第 1 名為中纖，賣超 9023 張，第 2 名為長榮，賣超 4167 張，第 3 名為華邦電 2468 張，第 4 名為第一金 2033 張，第 5 名為中鴻 1978 張，第 6 到 9 名分別是南亞 1466 張、晶電 1420 張、倉佑 1224 張、台泥 1019 張。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，從外資期現貨、融資餘額及投信態度，還有觀察各項大盤指標來看，大盤偏向多方，未來只要美國股市維持在高檔震盪，台股有望持續走高。