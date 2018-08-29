企業專案挹注 麗臺中國大陸業績竄升 惟是否轉盈待觀察

顯示卡業者麗臺 (2465) 受惠上海分公司企業級顯卡專案大增，近月營收連創新高，8 月也有機會持強，不過，因費用增加，第三季是否轉盈尚待觀察。麗臺週三 (29 日) 股價因挖礦族群轉強，終場以大漲 5.36% 或 0.85 元作收，來到 16.7 元價位。



不過，據公司表示，消費型顯卡 GeForce GTX 系列並非其營運主力，公司主要業績來自於企業級的專業顯卡，包括 Quadro 與 Tesla，尤其前者為大宗。今年因上海分公司拓展中國大陸市場業務，搭上當地企業 AI 應用需求而獲得成果，月營收跳升到逾 3 億元創高。



麗臺指出，目前顯卡業務占其總營收比重逾五成，而中國大陸市場占顯卡比例也已超過五成。



該公司 6、7 月營收分別以 3.35 億元與 3.4 億元連續創下歷史新高紀錄，不過，並未帶動其股價上漲，反而近日逆勢下挫到最低 14.05 元價位，創下新低。法人評估，其第二季業績以 9.3 億元創高，但單季虧損卻擴大到每股 0.38 元，上半年每股虧損 0.48 元，因此，儘管 8 月業績可望持強，但費用可能隨之攀升，第三季是否能夠力拼損平，還待觀察。