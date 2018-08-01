遠傳第二季EPS 0.82元 財測達成率100%

遠傳電信 (4904) 今(1)日召開 2018 年第二季法人電話說明會。遠傳第二季合併總營收為 216.21 億元，財測達成率為 102%；合併稅前折舊攤銷前獲利 (EBITDA) 為 71.51 億元，財測達成率為 100%；稅後淨利為 26.78 億元，每股盈餘 (EPS) 為 0.82 元，財測達成率為 100%。縱觀台灣行動通訊整體市場，台灣行動市場總營收 2018 年上半年相較於 2017 年上半年營收成長率為 - 1.5%。根據 NCC 資料顯示，截至 2018 年 6 月底為止，行動總用戶在 4G 用戶的占比已達 87%，而 3G 因年底執照到期已降至 13%。



遠傳 2018 年第二季營運績效，新業務與服務營收的營運表現穩定，2017 年占總收入的 7.8%，而 2018 年上半年度已達 9.3%，預估 2018 年底將大幅成長至 11.8%。在企業用戶資通訊收入部分，2018 年上半年度相較於 2017 年同期年成長高達 37%。



面對快速多變的市場及產業競爭，遠傳表示，499 快閃活動的確對傳統營收造成衝擊，遠傳將著眼於為客戶創造價值並精進成本效能，持續推動企業用戶之資通訊科技業務成長，以達到提升整體營收成長動能。在網路品質及全通路客戶服務傳遞上，以維持絕佳用戶體驗之領先地位；同時維持穩健自由現金流量，並承諾維持配發 100% 以上現金股利股利政策不變。