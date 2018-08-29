小摩預計MSCI中國指數將上漲14% 認為拋售過度

據摩根大通，受政策寬鬆和人民幣更趨穩定支撐，MSCI 中國指數未來幾個月應會上漲。

摩根大通中國股票策略主管朱海斌預計該指數到 2018 年底將觸及 95。這意味較周二收盤點位還有 14% 的上漲空間。他周一在採訪中表示，股市下跌過度。

朱海斌稱，中國經濟成長並不像一些投資者預期的那麼糟糕，因為房地產和製造業投資相當穩固，而政策寬鬆可能帶動基建支出下半年回升。他表示，圍繞人民幣貶值的擔憂也應會減緩，因為央行正在採取行動穩定人民幣。

今年以來，中國股市表現已落後全球其他股市，主要受中美貿易爭端等因素影響。MSCI 中國指數自年初以來下跌 6.8%，而 MSCI 環球指數上漲 3.8%。上證綜指在全球位列表現最差股市之列。

白：MSCI 中國指數 藍：MSCI 世界指數 圖片來源：Bloomberg

反彈窗口可能在未來幾個月打開。據周日的一份報告，摩根大通預計人民幣兌美元年底前將保持在 6.87 元，意味著較當前水平還有不到 1% 的下跌空間。這將意味著人民幣跌勢的急劇放緩，自 3 月底以來人民幣已貶值約 8%，成為亞洲表現最差的貨幣。

公司業績也基本符合預期。儘管如此，摩根大通還是將年底 MSCI 中國指數的預期目標位從 98 下調，在此之前，舜宇光學科技等硬體製造商和京東等電商公司公佈的收益不及預期。

朱海斌看好那些將會從中國著重基建支出中受益的公司，其中包括軌道運營商和材料生產商。他還青睞醫療健保和消費類股，並預計它們將在未來 6-12 個月表現良好。