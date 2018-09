兩岸光學產業的發展與結構存在差異,台灣多數光學廠商承襲日商,擁有深厚且精良的塑膠與玻璃鏡片製作技術,而中國廠商則聚焦鏡頭模組領域;不過,面對全球智慧型手機成長趨緩,鏡頭模組將面臨沉重的降價壓力。反觀,專注於高階手機鏡頭的大立光,憑藉著超高良率,綁住蘋果這位大客戶,獲利可望持續創高。此外,車載鏡頭也是台灣二線光學廠積極切入的新藍海;兩岸光學股的下半場競賽正要開始!

過去以來,本刊陸續皆有報導兩岸光學產業的發展與競合關係;台股股王大立光專注於塑膠鏡片,稱霸全球手機照相鏡頭的霸主地位;而對岸的舜宇光學)則是以手機相機模組(CCM)為主要核心業務,同時因中國擁有廣大的手機與汽車市場,使得舜宇近年來快速崛起,成為當前全球車載鏡頭的龍頭;股價一度攀上一七四.九港元,總市值更超越大立光,市場也賦予高達四○倍以上的本益比。

不過,近期舜宇股價卻出現重挫腰斬的走勢,從最高一七四.九港元,一路下跌至波段低點八三.二港元,不禁令人質疑究竟發生甚麼事?除了受到外在美中貿易戰之外,主要導火線還是來自於舜宇的半年報。受到中國智慧型手機成長趨緩,以及占營收比重高達七七%的手機照相模組業務因產線結構調整、生產效率下滑影響,進而衝擊上半年毛利率走跌,整體上半年毛利率十九.四%,較去年同期下降約一.二個百分點。

財報不佳 舜宇股價腰斬

此外,因美中貿易大戰導致人民幣匯價重貶,造成今年初舜宇發行六億美元債券,導致業外匯兌損失達二.○一億人民幣。受到本業獲利衰退以及業外匯損雙重打擊之下,舜宇上半年稅後淨利僅有十一.八億人民幣,年增一.七七%;創下二○○九年以來最低的獲利成長速度。受到半年報表現不佳的影響,部分投資機構也下修舜宇的目標價,進而衝擊股價走弱。

舜宇有三大營運項目,分別是光電產品(包括手機照相模組等)、光學零件(包括手機鏡頭、車載鏡頭等)與光學儀器(包括工業顯微鏡、高端顯微鏡等),占今年上半年營收比重分別為七六.七%、二二.二%、一.一%;而這三大產品毛利率分別為九.四%(年減三.三%)、四二%(年減一.七%)、三八.三%(年減三.九%)。由此可見,舜宇在低毛利的產品線占營收比重偏高,且因產品結構調整,造成生產效率不彰,以致於侵蝕上半年獲利表現。

未來舜宇若要提升獲利,除了必須將毛利率最高的光學零件業務比重拉升之外,關鍵仍在於手機鏡頭模組業務必須往高階封裝技術發展。除了舜宇之外,中國另外二家CCM廠商如歐菲光(002456.SZ)、丘鈦(01478.HK)近期股價也走弱;顯示整體中國智慧型手機成長力道趨緩,不少CCM廠商面臨到同業競爭與手機品牌廠商要求降價之壓力。

發展高階CCM封裝技術

基本上,手機照相模組廠商需要將鏡頭、對焦馬達、濾光片、感光元件、軟板等多個零部件封裝成一個完整的攝像模組,封裝過程中精度、一致性、厚度等參即是展現模組廠商的競爭實力。目前主流的封裝技術分為三種:CSP技術(chip size package)、COB技術(chip on board)以及FC(flip chip)技術。所謂的CSP技術:在製造設備成本低廉,但模組厚度較高,且鏡頭透光率普通,主要用於低階手機。而COB技術:製造設備成本造價較高,且良品變動率較大,製程時間相對更長。但COB技術封裝的模組體積、厚度、透光率上較CSP都有較大優勢,是目前主流的封裝技術。近來模組廠商均在積極改進COB工藝,力求小型化。舜宇所研發的MOB(Molding On Board)和MOC(Molding On Chip)封裝工藝小量運用於全螢幕手機前置攝像頭,歐菲則研發CMP(Chip MoldingPackage)封裝技術。

