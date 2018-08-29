高力受惠美國恢復補助政策 估今年業績看俏 每股賺約2.7元

為 SOFC 燃料電池零件供應商高力 (8996) 第二季獲利大增，每股賺 1.54 元創新高，展望下半年，受惠美國通過對燃料電池 5 年政策補貼帶動，加上自有品牌業務全年成長可望超過 30%，法人估，今年營收可望年增 10-15%，但獲利可望明顯成長，每股盈餘約 2.7 元左右。高力主要以生產熱反應爐、硬銲式板式熱交換器以及金屬熱處理加工為主，產品包含熱能產品 (hotbox)、板式熱交換器、金屬製品及加工，上半年集團產品營收占比分別為 47.1%、 51.5%、1.5%。其中，產品中占比最大的熱反應爐(hotbox) 即 SOFC 燃料電池的反應爐，主要客戶為美國清潔能源公司 Bloom Energy，占高力合併營收比重超過 50% 以上。



高力上半年營收 9.05 億元，毛利率 30.54%，營業淨利 1.42 億元，營益率 15.71%，稅前盈餘 1.75 億元，稅後淨利 1.42 億元，年增率 653.02%，每股盈餘 1.59 元。



其中第二季每股賺 1.54 元，創下新高紀錄，主要受到去年出貨大客戶 Bloom Energy 的一筆 150 萬美元貨款今年第二季一次回沖認列，使集團毛利率跳升至 31.7%，加上回沖信用減損迴轉利益 4640 萬元，致費用大幅下降至 5200 萬元，單季稅後淨利 1.38 億元，每股賺 1.54 元，單季業績表現亮眼。



高力第二季除業外的回沖挹注外，在板式熱交換器布局新興市場有成，已成功開拓中國、東南亞、中南美和歐洲除德國以外國家，累計今年以來的板式熱交換器營收較去年同期成長 20%，成為今年的重要動能之一。



至於大客戶 Bloom Energy 的 hotbox 訂單部分，在美國能源補貼政策確定下，Bloom Energy 的訂單回升，第二季的訂單已較谷底回升逾 20%，Bloom Energy 目前已重新恢復拉貨動能，預期第三季出貨量可望超過 300 套。



展望下半年，受惠美國通過對燃料電池 5 年政策補貼帶動，加上自有品牌業務全年成長可望超過 30%，法人估，今年營收可望年增 10-15%，但獲利可望明顯成長，每股盈餘約 2.7 元左右。