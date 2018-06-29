高力核心訂單Q2回流 首度切入中國重要客戶 持續發展電動車

高力熱處理 (8996-TW) 受惠美國燃料電池大廠 Bloom Energy 的核心零組件訂單重新於第 2 季起回流，加上該公司在硬焊接及散熱板核心技術的應用面獲得突破，並已對中國重要客戶後續訂單持續加溫，將有肋其第 2 季起業績的逐季成長。此外，該公司目前正尋求切入全球的電動車廠供應鏈的行列。

高力今年 5 月營收達到 2.06 億元，創 17 個月以來新高，月增 34.96%，年增 25.5%，主要在高力的板式熱交換器切入中國大基大型資料中心伺服器採用，3000 餘萬元的出貨金額並在 5 月認列，而此一以核心技術開發的大型資料中心的節能熱源處理為首次應用，目前也待客戶端的反應，等待下一筆訂單。

至於 6 月營收狀況，高力 6 月營收仍處於今年的高檔，預估也將有 1.62 億元以上的營收水準，也將優於去年同月的業績表現。

高力熱處理為提供暖通空調、製冷、製熱、熱回收、綠能，以及其他相關產業節能解決方案的廠商，也是美國燃料電池大廠 Bloom Energy 的核心零組件 Hot Box 供應商，去年以來業績因美國對於燃料電池能源補助政策的修正，及 Bloom Energy 開發下一世代產品而受到影響，全年業績明顯下滑到 17.77 億元，呈現年減 34.35%。

不過，該公司主力客戶美國燃料電池大廠 Bloom Energy 的核心零組件，在今年有重新啟動的情形；同時，該公司在電動車馬達焊接及散熱板核心技術，近期也在中國大陸、德國、加拿大與台灣車廠等展開生產測試，重新回到電動車題材股；而過去高力熱處理曾為 Tesla 開發車用散熱板的生產基礎，營運再度引發法人的高度關切。公司主管指出，目前正尋求切入全球的電動車廠供應鏈的行列，正等待進一步的開發結果。

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