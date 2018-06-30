熱門股─高力新訂單挹注Q2業績將創6季新高 周漲12%

高力熱處理 (8996-TW) 受惠美國燃料電池大廠 Bloom Energy 的核心零組件訂單重新於第 2 季起回流，加上公司硬焊接及散熱板核心技術應用面獲得突破，第 2 季營收可望創 6 季以來新高，本周股價上漲 12.33%，收在 51.9 元。

高力 5 月營收達到 2.06 億元，創 17 個月以來新高，月增 34.96%，年增 25.5%，主要在高力的板式熱交換器切入中國大陸大型資料中心伺服器首度採用，待後續業績的持續發酵，同時，該公司在電動車馬達焊接及散熱板核心技術，近期也在中國大陸、德國、加拿大與台灣車廠等展開生產測試，也具電動車相關題材。

高力業績走出低潮，一周股價上漲 12.33%，收在 51.9 元，並站上所有均線，本周 MACD 柱狀體翻紅後搭配量能成長上攻，並已站上所有均線向上續攻。

★鉅亨小聚開課了!

【區塊鏈】

7/11(三)「2018 區塊鏈的落地應用」

聽聽這項顛覆性的技術，到底如何翻轉世界?

課程詳情：http://campaign.cnyes.com/topics/Blockchain/

【虛擬貨幣】

7/19(四)「買不到更想要！虛擬貨幣實戰與攻略的關鍵課」

用新思維開啟投資新格局!

課程詳情：http://campaign.cnyes.com/topics/cryptocurrency/