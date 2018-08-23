南非恐成川普下一個制裁目標？蘭德嚇跌

南非計畫實施土地無償徵收政策，引起美國總統川普注意，並指示國務卿蓬佩奧「密切研究」；此事使外界擔憂，南非恐成川普下一個制裁目標，今 (23) 日南非蘭德兌美元一度跌逾 0.4%。

台北時間週四晚間 7 點 01 分，Bloomberg 數據顯示，南非蘭德兌美元下跌 0.44%。

南非蘭德兌美元下跌。(圖：翻攝自 Bloomberg)

川普週四於推特發文寫道，已指示國務卿蓬佩奧，對南非的土地無償徵收政策、農民遭殺害等情形，進行「密切研究」。

在南非，土地所有權向來頗具爭議，就種族來看，72% 的農地及農場等資產，為白人所擁有；相較之下，非洲人僅持有 4% 左右。

有鑑於上述情形，南非的主要政黨，皆認為有必要實施大規模土地改革。

南非總統 Cyril Ramaphosa 於 8 月初宣布，執政黨「非洲民族議會」(ANC) 將推動修憲，執行無償徵地措施。

Cyril Ramaphosa 強調，對南非經濟成長而言，土地改革至關重要。

ANC 主席 Gwede Mantashe 稱，擁有超過 1 萬 2000 公頃土地者，「超出的部分，將被無償收回。」

Gwede Mantashe 的言論，導致白人地主爭先恐後地出售名下地產，但面臨無償徵地措施帶來的壓力，想找到買家，難如登天。