川普又盯上了南非 當地貨幣聞聲急速貶值

繼「瞄準」土耳其之後，川普似乎又將炮火轉向了南非。

美東時間 8 月 22 日周三晚間，川普稱，已指示國務卿蓬佩奧研究南非的土地無償徵用政策。這一言論引發投資者擔憂，南非或將成為川普下一個制裁對象。

彭博社隨後報導稱，南非政府將召見美國大使。此後，南非確認這一消息屬實。南非國際關係部門還稱，川普關於南非土地的推文是以失實資訊為基礎的，與美國的外交通道仍然敞開。

南非蘭特日內跌幅擴大至 1.6%，現報 14.33。

在此之前，南非開始強硬推進土地再分配，執政黨 ANC 主席 Gwede Mantashe 甚至表示： 「你不能擁有超過 12000 公頃土地，超出的部分應該被無償收回。」

周日，南非林波波省的兩塊遊戲農場遭到強制回收，土地所有者要求獲賠 2 億南非蘭特，但只得到十分之一。

當地農民工會還稱，南非的白人農場主正在以創紀錄的速度，瘋狂地想要賣出手中的土地，然而根本沒有買家。

今年 2 月就任後，南非總統拉馬福薩誓稱，要將白人農場主自 17 世紀以來擁有的土地歸還給該國的黑人。無償徵收土地的憲法修正決定在今年 7 月底正式通過。

周四（8 月 23 日），拉馬福薩還在英國《金融時報》刊文指出，土地改革對南非經濟增長至關重要。

在他看來，增長的最大障礙之一是南非黑人和白人之間嚴重的不平等。若要使南非經濟充分發揮潛力，就必須大幅縮小收入、技能、資產和機會方面的差距。

南非的土地是歐洲殖民的歷史遺留問題。拉馬福薩引述南非農村發展與土地改革部門今年的土地審計結果顯示，

個人、企業和信託擁有南非 90% 的土地，國有土地僅占 10%。

在上述的 90% 當中，個人擁有 39%，信託擁有 31%，企業擁有 25%，以社群為基礎的組織擁有 4%，共有土地占 1%。

農場和農業資產方面，7% 的土地所有者擁有 97% 的資源。

分種族來看：72% 的農場及農業資產由白人擁有，15% 由有色人種持有，5% 由印度人持有，4% 的所有者為非洲人。

值得注意的是，白人在南非人口中占比還不到 9%。此外，1913 年的《原住民土地法》要求，除開普敦的黑人外，所有黑人不得在「保留地」以外置地。

南非農業部官員此前表示，土地改革會加速推進。而拉馬福薩本人也是態度堅定：

這不是掠奪土地，也不是侵犯私人財產所有權。執政黨 ANC 已經明確表示，土地改革計劃不應破壞未來對經濟的投資，或對農業生產和糧食安全造成損害。

但南非投資者已經開始擔憂該國會重蹈津巴布韋的覆轍。津巴布韋在獨立後，也推行強硬政策，從白人手中無償回收土地，但這並未有效提振經濟。

擁有技術和高效生產能力的白人農場主離開，外資紛紛撤離，津巴布韋的農業生產能力顯著下降，糧食短缺導致該國出現惡性通膨。

南非經濟增速近年來已經顯著放緩，GDP 年增長率跌至政府目標的 5% 以下，失業率也攀至接近紀錄新高。

南非農業組織 Agri SA 指出，南非 20% 的農場生產了該國 80% 的糧食，而這其中的多數土地都會受到白人可擁有的 12000 公頃土地上限的限制。