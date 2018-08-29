MOSFET供不應求 大中獲代工廠力挺 下半年業績可望雙位數成長

金屬氧化物半導體場效電晶體（MOSFET）廠大中 (6435) 昨天召開法說會，展望後續，總經理薛添福透露，供給依舊有缺口，但拜八吋代工廠多給的產能支援，加上報價持續上漲，第三季營收與毛利率都將走揚。而法人圈則估算，大中受惠於八吋代工廠華虹半導體多擠出的產能協助，加上持續調漲報價，同時優化產品組合，第三季營收不單可以優於第二季，第三季毛利率也會比第二季的 21% 更好，而下半年業績可望較上半年呈現雙位數成長。



回顧第二季表現，在代工產能不足加上 EPI 取得困難下，大中單季營收 5.89 億元，幾乎與首季持平，但毛利率自第一季的 19% 上升到第二季的 21%，主要取自產品組合優化，以及部分報價上漲的效益。



累計大中今年上半年營收 11.72 億元，年增 41%，毛利率 20%，年增 53%，稅前獲利 1.5 億元，年增 114%，稅後獲利 1.268 億元，年增 112%，上半年每股淨利 3.84 元。



而大中上半年產出中，低壓比例居多，PC 相關占比達七成多，這部分也包括 CPU 風扇、NB 電池等，其次是工業用，再來則是電源供應器端，尤其電源供應器端是大中積極開拓的新市場，目前已經有一線大廠導入，若上游材料取得可以增加、代工廠可以給更多產能，預期在電源供應器端的耕耘效益會逐步擴大。



就下半年市況部分，供給吃緊情況目前看來比上半年嚴重，雖然原物料與代工下半年都會漲價，但 MOSFET 售價下半年也會調漲，對大中來說，下半年漲價效益反應在營收與毛利率的貢獻會比上半年大，而法人圈更預期，大中下半年業績會比上半年成長二位數百分比。