中國經濟增長強度 左右鐵礦砂價格

上週四 (23 日) 紐約商品交易所的鐵礦砂價格跌至一個月以來低點，但隨後在周五反彈，鐵礦砂為煉鋼主要材料，而鋼鐵的需求由經濟增長所帶動，中國為全球最大的鋼鐵需求國之一，因此左右著鐵礦砂的價格走勢。

Metal Bulletin 數據顯示，品味 62% 鐵礦砂現貨價格在跌至每噸 66.20 美元的低點後，週五回升 1.3% 至每噸 67.03 美元，27 日收於每噸 67.42 美元。

鐵礦砂現貨價格走勢

全球約有 50 個國家開採鐵礦砂，此為煉鋼主要原料，而鋼鐵在基礎建設以及汽車製造中至關重要，因此鋼鐵的供需，基本上是由經濟增長所推動，當建築鋼材的需求增加時，價格將會走升。

中國為全球主要鋼鐵需求國之一，對鐵礦砂價格具有重要程度的影響，以至於鐵礦砂現貨價格幾乎被視為中國經濟增長健康程度的一種衡量標準。受到美中貿易戰影響，市場對中國經濟增長感到擔憂，影響鐵礦砂價格走勢。

但在中國鋼鐵期貨價格重新走強，以及鋼鐵庫存水平下降之後，鐵礦砂價格出現反彈。根據 Mysteel 的數據，上週中國鋼鐵庫存減少 4.24 萬噸至 1030 萬噸，主要由於螺紋鋼和熱軋鋼庫存下滑。



螺紋鋼期貨價格反彈，可能為大連商品交易所鐵礦砂期貨溫和走強因素之一，價格終止連續三天的跌勢，28 日，2019 年 1 月交割的合約價格為每噸人民幣 482 元，每口合約為 100 噸。

大連交易所鐵礦砂價格走勢

值得注意的是，大連商品交易所鐵礦砂期貨未平倉量在 23 日創下今年新低點，12 日未平倉量為 975722 口，27 日回升至 981858 口，今年高點則為 4 月 16 日的 268 萬口。

交易員指出，由於大連商品交易所的鐵礦砂期貨價格，較受現貨價格影響，因此部分投資者轉向新加坡交易所購買，避險功用較佳。



鐵礦砂未來價格預期



上週五的隔夜交易中，螺紋鋼、鐵礦砂和煉焦煤價格幾乎沒有變化，使得投資者無法從期貨市場推斷現貨市場的價格走勢。但路透社報導，一些分析師警告指出，鋼鐵市場的下行壓力會增加，因為價格已達到較高水平。



整體來說，投資者應密切關注中國經濟，並觀察是否出現經濟增長放緩的信號。