三陽工業通過每股配1元現金股利 推新車款增添銷售動能

三陽工業 (2206) 今天舉行股東會，承認 2017 年財報及通過每股配發 1 元現金股利。為與國際潮流接軌，三陽 2017 年底在米蘭國際機車展推出旗艦新車 FNX 125，今年 6 月正式於台灣上市，目前熱銷超過千台。三陽董事長吳清源指出，過去一年，三陽站穩 20% 市占率，到今年為止，市占率已提升至 21.2% 左右，而且逐步成長中。三陽新車款研發腳步不停歇，7 月將發表的時尚新車 VEGA 125，也於今日股東會門口提前亮相，歐式外觀令人耳目一新，至於眾所注目的電動車款，三陽將於今年度米蘭國際機車展發表全系列電動二輪，為內銷及外銷市場增添新銷售動能。



四輪部份，今年乘用車與商用車都有新車款加入，柴油小霸王 All New Porter 上市 3 個月已熱銷超過千台，而且還有 500 張訂單等待交車，加上第四季預計推出全新休旅車款，今年有信心銷售成長。



吳清源表示，三陽實施三社合體概念，就是現代、南陽、三陽，相信在各個環節的合作下，未來四輪的發展指日可待的。吳清源進一步指出，除這兩隻腳以外，第三隻腳的成立，也就是整個資產的活化跟工廠的開發，這也是三陽未來獲利的方向。



三陽 2017 年合併營收達 316.78 億元，稅後淨利 5.02 億元，每股盈餘為 0.6 元，相較前一年每股虧損 0.37 元大幅成長並轉盈。