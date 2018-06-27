空汙法通過擬加速老車淘汰 三陽有望受惠 盤中股價放量走高

立法院臨時會日前三讀修正「空氣汙染防制法」，未來 10 年以上的車輛排放標準將更嚴，可望加速老車淘汰，對汽機車股三陽 (2206) 可望受惠，也激勵今天三陽早盤股價走高，量能明顯放大倍增。三陽指出，目前中性看待，希望能有相關配套，降低社會的整體衝擊性。為改善日趨嚴重的空汙問題，立法院本月 25 日晚間三讀通過《空氣污染防制法》修正案，是自 2002 年以來再次大翻修，不但加重工廠排放超量污染源罰則，最高 2000 萬元，針對超過 10 年的老舊汽、機車，也將加嚴排放標準；並授權地方機關自訂「空氣品質維護區」，未來 1999 年 6 月前出廠的柴油車或二行程機車，可能都會被禁止通行特定區域。



根據該署統計，目前一、二期柴油車還有 7.2 萬輛，二行程機車 96 萬輛。如果使用四期排放標準檢驗，柴油車應該都無法通過，二行程機車估計有 96%、約 92 萬餘輛無法過關，也就是說，第一階段實施後，將有百萬輛汽機車不能上路。



三陽發言人田人豪指出，以廠商立場，公司中性看待此政策。畢竟政府 2 年前已開始推行汰舊換新的補助政策，這兩年的總市場銷售量也明顯增多不少，該政策確實已收到顯著成效，惟後續仍剩多少車輛汰換，目前保守以對。



田人豪進一步指出，有鑒於未來政府打算加嚴車輛廢氣的排放標準，因衝擊層面不小，因此仍希望能有相關配套，降低社會的整體衝擊性。



三陽機車去年市佔率在站穩 20% 腳步後，目前已提升至 21.2% 左右，而且逐步成長中，三陽指出，新車款研發腳步不停歇，7 月將發表的時尚新車 VEGA 125，至於眾所注目的電動車款，也將於今年度米蘭國際機車展發表全系列電動二輪，為內銷及外銷市場增添新銷售動能。



部分機車業者表示，空氣汙染防制法通過後，環保署可以加嚴出廠 10 年以上交通工具原適用之排放標準，確實有機會加速老車淘汰，有利機車及未來趨勢的電動車銷售。