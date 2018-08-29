新光金上半年初年度保費552.9億元 市占率7.8%

新光金 (2888) 於昨 (28) 日召開董事會，會中決議通過今年第二季財報，總資產規模近 3.58 兆元，較去年底成長 5.7%，第二季合併淨利為 167.12 億元，每股盈餘 1.54 元，上半年初年度保費達 552.9 億元，市占率為 7.8%，負債成本較去年底降低 7bps(基本點)來到 4.16%，全年股票投資股息收入約 120 億元，大部份第三季認列。新壽上半年外幣保單初年度保費 320.2 億元，較去年同期成長 24.6%，占初年度保費比重 57.9%，泛保障型商品延續前一季動能，較去年同期成長 29%，上半年總投資收益 564 億元，較去年同期增加 48.5%，年化投資報酬率為 4.57%，避險前經常性收益率為 3.57%。



新壽持續佈局以 FVOCI 評價之低波動高殖利率股票，全年國內外股票現金股利收入將達 125 億元，較去年增加 20 億元，絕大部分將於第三季認列。



新光銀第二季放款餘額達 5,411.64 億元，淨利差及存放利差分別為 1.57% 及 1.98%，第二季逾放比及呆帳覆蓋率分別為 0.24% 及 562.33%。



新壽近年活化不動產有成，2012 年標購取得台北市中正區忠孝西路一段 50 號之亞洲廣場大樓一樓的商場，打造為「新光站前樂活未來館」已正式開幕，新壽「新光水漾傑仕堡」於日前舉行上樑典禮，大樓計地下 4 層，地上 17 層，3 至 7 樓將規劃短租型的商務旅館，8 至 17 樓則規劃高級出租住宅，目標鎖定高齡銀髮客群，旅館部分規畫有 58 間套房及相關附屬設施，高級出租住宅共 60 間，約為 15 至 33 坪。