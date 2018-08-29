第二家小米生態鏈公司要上市！雲米提交美國IPO申請 擬融資最多1.5億美元

8 月 29 日，中國智慧型手機巨頭小米公司的生態鏈家電供應商雲米（Viomi Technology）向美國證券交易委員會（SEC）提交 IPO 申請文件，計劃以「VIOT」為代碼在那斯達克上市交易，擬融資最多 1.5 億美元。

文件中提到，融資所得款項將用於研發、銷售和營銷計劃，潛在的戰略投資和收購，以及一般公司用途。

雲米的首次公開募股將由摩根士丹利和中金公司帶領，發行美國存托憑證。

根據招股書顯示，截止 2018 年 6 月 30 日，雲米凈營收 10.4 億元人民幣，與去年同期的 2.706 億相比增長了 284%。另外，2017 年全年，雲米凈營收為 8.73 億元人民幣，凈利潤為 1891.9 萬元人民幣。

此外，雲米還披露了公司高管的持股資訊，IPO 前整個管理層持股比例為 44.2%，其中雲米創始人兼 CEO 陳小平持股數為 71636364 股，占 41.3%。

公開資料顯示，雲米成立於 2014 年，總部位於廣東佛山，該公司定位為專注於小家電研發、製造的網路家電企業，致力於為時尚家庭提供安全、智能的網路小家電解決方案。2015 年，雲米曾完成 A 輪融資，小米參投，此後雲米還曾獲得紅杉資本和新加坡主權財富基金 GIC 的投資。

目前雲米主要產品包括可通過行動應用程序來控制的洗碗機、空氣凈化器和水凈化器等，其智能冰箱還具有語音識別功能，能理解接聽電話、播放音樂以及推薦菜譜等指令。

據了解，雲米是第二家將上市的小米生態鏈公司，在此之前，華米已於今年 2 月在美國通過 IPO 融資 1.265 億美元，從上市交易以來，華米股價已增長了 2.7%。

根據彭博統計，中國企業今年以來的赴美 IPO 總額達到 60 億美元，而去年全年總額僅為 40 億美元。