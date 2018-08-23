小米周受資：認真研究申港虛擬銀行牌照 單打、合夥皆可考慮

小米集團 (1810-HK) 昨 (22) 日於股市收盤後公佈上市後首份業績，上半年轉虧為盈，賺人民幣 76.46 億元，去年同期虧損 198.06 億元，每股盈餘 0.759 元，不派中期息。對於早前市傳該集團有意申請香港虛擬銀行牌照，小米首席財務官周受資表示，該集團正在認真研究。

早前市傳小米會透過旗下洞見金融科技 (Insight Fintech HK) 申請香港虛擬銀行牌照，集團首席財務官周受資在業績電話會議中表示，集團正是認真研究，看好香港金融創新方面的機會，至於會獨自申請或尋找合作夥伴，他稱「不排除任何可能」，找本地企業合作亦可考慮。

另外，集團在招股書中亦曾提及，長遠而言會考慮分拆金融業務。

在開拓國際市場的策略方面，目前已將電視產品帶入印度市場，同時亦開始了有關互聯網服務的試點，周受資指印度及印尼周邊國家都有潛力，未來會加大資源去拓展。

除了印度及印尼，目前集團重點開拓西歐市場，在西班牙、法國及義大利的增長亦良好，未來 6 個月會進入更多市場。

毛利率方面，周受資表示如果在快速增長與毛利率之間選擇，集團會選擇前者，因可帶來長遠的機遇。另外，近期匯率波動對集團造成影響，集團會關注這個問題，亦有相應措施應對，而國際業務快速增長亦有一點對沖的作用。

周受資說，集團看好香港金融創新方面的機會，至於會獨自申請或尋找合作夥伴，他稱「不排除任何可能」，找本地金融機構合作亦會考慮。

昨天小米交出上市後首份財報，第二季來自海外營收年增 151.7% 至人民幣 164 億元，佔總收入的 36.3%。周受資引述究報告指，小米手機在印度市場出貨量計，次季市佔率排行第一，在印尼排名第二。

他兌，今年 2 月在印度推出智能電視，至 6 月底已取得顯著增長，計劃在當地推出更多 IoT(物聯網) 產品。

周受資進一步表示，印度用戶群體數目上升，帶動當地互聯網服務需求，小米投資印度數碼媒體娛樂 Hungama，長遠可複製所有大陸互聯網服務到印度。

小米昨收報港幣 17.68 元，上漲 1.609%。