Q3全球智慧手機產量季增6% 華為連2季超車蘋果穩居第二

全球市場研究機構 TrendForce 指出，進入下半年傳統旺季，預估全球智慧手機生產量約 3.73 億支，季增 6%；三星仍穩坐冠軍，蘋果新 iPhone 雖將上市，但新機生產排程集中在第 4 季，對第 3 季生產量成長挹注有限，華為受惠新旗艦發表，推升生產量，可望連續兩個季度超車蘋果，奪下全球市占率亞軍。

TrendForce 表示，第 2 季智慧型手機市場受惠中國品牌新機鋪貨、海外市場銷售告捷等因素，全球生產總量 3.52 億支，季增 3%；進入下半年傳統旺季，預估第 3 季生產量季增 6%；由於全球智慧手機市場成長力道趨緩，市場趨向飽和，預估今年成長率將較去年持平或僅微幅成長。

TrendForce 認為，為擴大市占率，各品牌無不絞盡腦汁提升買氣，但因中美貿易關係緊張，關稅的影響可能造成零組件價格飆升，或整機零售價被迫提高，進而影響品牌市占版圖，及加劇品牌廠的金流壓力。

TrendForce 指出，在國際品牌方面，今年依舊由三星及蘋果分居一、二名位置；排名第一的三星，第 2 季生產量 7440 萬支，雖保持小幅增長，但較去年同期生產量衰退近 7%，展望第 3 季，旗艦款 Note 9 雖提前發表，希望增加銷量，但因整體規格和上一代差異不大，預估第 3 季生產量將以守住 7000 萬支為目標，市占率將跌破 20%。

以未來發展來看，面對同屬於 Android 陣營的中國品牌，三星面臨兩項困境，第一是三星在高中低階手機市場的布建已相對完整，相較中國品牌廠可以往更低階或拓展新興市場，三星要開拓新領域的難度相對較高。此外，在中國市場受到中國品牌廠強勁競爭，市占率節節敗退，預估目前在中國市場的市占率僅約 2%。

蘋果第 2 季介於新舊兩代機種交替的過渡期，消費者態度觀望，第 2 季生產數量約 4190 萬支。下半年蘋果將推出 3 款 iPhone 新機，由於新機的生產排程都集中在第 4 季，對第 3 季的生產量成長挹注有限，預估生產 4300 萬支， 季增 3%。

展望今年 iPhone 生產數量，在下半年新機帶動下，預估有機會較去年小幅成長，年增率約小於 3%，但中美貿易緊張的情勢恐將成為影響 iPhone 銷售表現的最大變數。

樂金 (LG) 第 2 季生產數量約 1150 萬支，預估第 3 季受惠年底北美節慶需求帶動，生產數量表現有機會較第 2 季成長 10%，來到 1280 萬支。索尼 (Sony) 近年來受到中國品牌夾帶高 CP 值的激烈競爭，市占率不斷萎縮，策略上改以推出毛利較好的中高階手機為主，第 2 季生產總量維持約 200 萬支。

Nokia 透過和鴻海 (2317-TW) 旗下 FIH Mobile 合作取得成本優勢，加上品牌知名度及在通路的長久經營，銷售成績亮眼；第 2 季生產總量約 520 萬支，預估第 3 季將與第 2 季持平。

宏達電 (2498-TW) 面對自 2016 年以來的市占萎縮，透過減少新機推出頻率與增加委外代工的比重，藉以降低生產成本維繫品牌運作，第 2 季受惠北美需求增加，生產總數 60 萬支，較第 1 季增長；觀察 HTC 逐漸將重心轉往 5G 研發，是否有機會透過 5G 智慧型手機力挽銷售劣勢，仍值得觀察。

面對市場淘汰加劇，中國智慧型手機品牌積極開發新市場、精簡銷售渠道、布局線上及線下多元銷售的模式，透過彈性的產品定價策略，包含強調高性價比及各價格區間帶產品布署齊全，推升全球市占率，預估今年市占率將攀升至 54%。

TrendForce 表示，高度強調性價比策略只會不斷壓縮中國品牌廠的獲利空間，隨之而來的金流壓力將加速品牌的淘汰；華為雖在北美受阻，但透過榮耀系列在歐洲、印度等市場的突出表現，第二季生產數量 4435 萬支，年增 32%，一舉超越蘋果。預估第 3 季將持續受惠旗艦新機發表，生產數量季增 5%，年增 14%，全球市占率 12.5%，排名第二。

小米第 2 季生產總數 3150 萬支，達歷史新高，在印度市場也延續第 1 季的稱霸地位。展望第 3 季，TrendForce 認為，在高性價比的行銷策略以及週邊商品的開發帶動下，預估將有機會季增 17%，生產數量 3685 萬支，市占率 9.9%，排名全球第四。

OPPO 和 Vivo 第 2 季渠道拉貨動能回復，生產數量回復以往水平，隨著第 3 季受惠旗艦新機發表及渠道鋪貨的帶動，預估 OPPO 與 Vivo 的生產總量將分別為 3420 萬支與 2730 萬支。Vivo 持續鎖定海外市場，在印度等新興地區也積極拓展，以第 2 季表現來看，Vivo 為繼小米、三星之後成為印度智慧型手機的第三大品牌。