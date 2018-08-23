小米行政支出爆增4470% 雷軍爽領444億薪酬 刷新世界紀錄

小米集團 - W(1810-HK)昨 (22) 日公佈第二季財報，行政支出高達人民幣 104.57 億元，年增 4470.32%。其中，小米在上市之前向雷軍支付以股份為基礎的薪酬約人民幣 99 億元 (約新台幣 444 億元)，刷新全球上市公司紀錄。

在雷軍之前，中國大陸最高記錄保持者是劉強東。2014 年京東 (JD-US) 上市前，董事會便已獎勵劉強東 4% 的公司股權，當時價值約 6 億美元(約人民幣 41 億元，折合新台幣約 184 億元)。此次雷軍的人民幣 99 億元的獎勵，是劉強東的 2.4 倍，不僅刷新了中國紀錄，也創造一項全新的世界紀錄。

在國外，Snap 聯合創始人、CEO 埃文 ‧ 斯皮格爾 (Evan Spiegel) 是全球上市公司中薪酬最高的主管，2017 年拿了 5.05 億美元，遠超 Google CEO 桑達爾 · 皮查伊 (Sundar Pichai) 的 1.44 億美元、特斯拉 CEO 穆斯克 (Elon Musk) 的 1.5 億美元。

蘋果 CEO 庫克 (Tim Cook) 在 2017 年獲得的薪酬總額為 1280 萬美元，其中包括年薪 300 萬美元和 9330 萬美元的獎金，也遠遠不及雷軍的百分之一。

小米總裁林斌 6 月時曾表示，董事會對董事長、執行長在上市前的股權激勵，是很多全球新經濟公司上市時的慣例，小米不是第一家，也不是最後一家。小米股權激勵是在雷軍不知情的前提下，大家開會一致贊成通過的決定。