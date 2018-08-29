加拿大重新加入Nafta談判第一天 美國高官輪番施壓

負責 NAFTA（北美自由貿易協定）談判的加拿大外長 Chrystia Freeland 提前結束訪歐行程，預計美東時間周二（8 月 28 日）下午在華盛頓會見美國談判代表萊特希澤，重新參與 NAFTA 談判。

墨西哥經濟部長 Guajardo 表示，墨西哥本周將參與 NAFTA 的三邊會談。美國商務部長羅斯也確認了舉辦三方談判，「我們邀請加拿大加入美墨貿易協議」，而美國財長姆努欽不排除達成美加雙邊協議的可能性。值得注意的是，多位重量級人物都提到了美加對奶製品和政府採購的分歧。

美國財長、商務部長、總統首席經濟顧問輪番施壓

周二加拿大加入談判前，美國川普政府要員相繼發聲，給加拿大本周內接受談判結果施加壓力。

川普首席經濟顧問、白宮全國貿易委員會主任庫德洛接受 CNBC 採訪時稱，如果美加沒有達成新的貿易協議，美國可能對加拿大汽車進口徵收關稅。

他威脅稱：「希望加拿大仔細分析美國與墨西哥的雙邊談判有多成功，美國官員想要與加拿大達成雙邊協議，因為能產生更好和更快的成果。希望加拿大合作，按照美國的意願推動談判。」

美國財長努姆欽稍後接受 CNBC 採訪時，表達了對本周與加拿大達成協議的信心，認為之前兩國已經取得了「重大進展」。但他也強調，如果美加達不成協議，美國準備好了推進與墨西哥的雙邊協議。周一美國總統川普的原話是：美墨協議已經能更改 NAFTA 這個稱謂。

姆努欽表示，美國目標是「嘗試令加拿大快速加入協議」，而且強調對美國工人是個絕佳的協議，呼應了庫德洛所謂加拿大要「配合」美國的言論。財長稱：「美國政府的關注點只有一個，為美國公司、美國生產的商品和服務帶來更多貿易機會，美墨協議已經實現了這個目的。」

美國商務部長羅斯同日接受福斯商業新聞採訪時稱：「就像總統自己說的，美國已經完全準備好向前走，不管有沒有加拿大參與，與墨西哥的協議已經足夠好了。」他也威脅稱，如果同意了協議對加拿大是好事，而且也沒有什麼值得反對的話題了：

「如果加拿大不同意，美國將把加拿大當做真正的局外人（outsider）來對待。」

據英國《金融時報》，周一川普宣布與墨西哥達成雙邊協議時表示，如果加拿大願意「公平談判」，美國會允許這麼做。他威脅稱：

「坦白說，我們最簡單的方式就是對加拿大汽車徵收關稅，這是大量的錢，也是非常簡單的談判。談判可能一天就結束，不同意第二天我就加關稅。」

本周加拿大不同意 Nafta 協議，就要被排除在外？

分析指出，美國和墨西哥都希望本周之內（即 8 月底之前）達成 Nafta 現代化協議。墨西哥想趕在 12 月 1 日新任總統就任前簽署生效，以防臨時生變。美國程序要求，白宮在告知國會（notify）之後有 90 天的國會審議和表決期，本周五告知國會，將有望趕在 11 月 8 日中期選舉前簽署。

因此，美國迫切希望加拿大在本周決定到底「跟不跟」。從立法程序上來說，美國更希望加拿大參與到協議中，不管是達成雙邊協議還是三方 Nafta 會談成功，都會緩解美國國會的審批壓力，此前批准川普快速啟動 Nafta 重談程序，就建立在保持三方協議的基礎上。

美國財長姆努欽表示，加拿大和美國是高度關聯的市場，「達成協議對加拿大很重要，對美國也是」。前加拿大外長 Peter Mackay 指出，加拿大「被逼到了角落裡」，如果加拿大被排除在新版 Nafta 協議之外，美國會付出代價，「但加拿大的代價更高」。

6 月加拿大舉辦 G7 峰會時，美加兩國領導人關係遇冷，給了美墨率先達成貿易協議的機會。當時加拿大總理特魯多指責美國對傳統盟友徵收鋼鋁關稅是「侮辱人」，川普則認為這是假聲明，不敢當着他的面說是「非常不誠實並軟弱」，進而指示美國代表拒絕簽署 G7 公報。

周一川普與特魯多通了電話，後者稱「非常具有建設性」。但加拿大外長發言人也表示，該國只會簽署利多於國家和中產階級的新貿易協議，任何對 Nafta 協議的修改都需要加拿大簽字。這似乎與美國想單方面推進美墨雙邊協議、取代 Nafta 三方協議的意圖相互矛盾。

華爾街見聞詳細分析了美墨貿易協定與 Nafta 的主要區別，涉及汽車零部件原產地規則、知識產權保護、爭端解決機制、勞工權利、酒精飲料、日落條款等多項改變。汽車原產地規則不僅會影響到加拿大汽車出口，美加兩國針對爭端解決機制、日落條款、奶製品與農產品市場均存在爭議。