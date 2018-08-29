歐股盤前─加拿大加入修訂NAFTA談判 歐洲Stoxx 50期指上漲0.15%

在美國與墨西哥，就修訂北美自貿協定 (NAFTA) 一事，取得共識後，加拿大決定加入談判，貿易緊張情勢可望趨緩；今 (29) 日歐股盤前，指數期貨走揚，歐洲 Stoxx 50 指數期貨一度上漲 0.15%。

台北時間週三下午 2 點 34 分，Investing.com 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 0.15%，英國 FTSE 100 指數期貨上漲 0.23%，德國 DAX 指數期貨上漲 0.12%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 0.16%。

經濟數據方面，法國週三將公布第 2 季國內生產毛額 (GDP) 的二次估計值。

美墨兩國針對修訂 NAFTA 一事，取得共識，使加拿大政府面臨壓力。

美國總統川普揚言，若加拿大不接受修改後的貿易條款，美墨兩國將逕行推動該協議，對加拿大課徵關稅。

加拿大週二與美國正式重啟貿易談判，加國談判代表已前往華府，與墨西哥、美國代表協商，試圖留在三方協定中。

加拿大外交部長 Chrystia Freeland 的發言人強調，加拿大只會簽署對本國有利的新協議。

上述情勢，緩解了美國與墨西哥、加拿大展開貿易戰的疑慮，激勵週二美股收高，道瓊工業指數收漲 14.38 點 (0.06%)，至 26064.02 點；標普 500 指數收漲 0.78 點 (0.03%)，至 2897.52 點；那斯達克指數收漲 12.14 點 (0.15%)，至 8030.04 點。