郭廣昌辭職後，復星醫藥半年研發費同增近90%

談到復星醫藥（02196—HK,600196—CN），就不得不談到前公司實際控製人——郭廣昌，其以獨特的眼光和全局化的戰略思維見長，多年來通過收購和併購使得復星醫藥發展成A股化藥類市值第二的公司，僅次於巨頭恒瑞，復星醫藥的壯大背後，郭廣昌的功勞是功不可沒的。就今年3月26日，復星醫藥發佈公告，郭廣昌辭去復星醫藥董事長等相關職務，這也標志著復星醫藥董事會等元老級團隊圓滿落幕。不管怎樣，郭廣昌早已成為復星醫藥一張流動的名片；元老級人物隨已落幕，但復星醫藥沒有停下企業發展壯大的腳步。

據8月27日晚，復星醫藥發佈2018年度半年報獲知：營業收入實現118.5億元 人民幣（單位下同），較同期增長41.97%；淨利潤收入實現15.6億，較同期減少7.61%。每股收益為0.63元，較同期減少10.0%。

研發投入11.88億元，較同期增長89.82%。其中，藥品製造與研發和海外業務均快速增長，藥品製造與研發業務實現營業收入89.56億元，較同期增長55.06%；在海外國家或地區實現營業收入30.30億元，較同期增長106.29%。

圖片來源：復星業績報

企業醫療服務轉型升級，拓展城市高端醫療

據復星醫藥半年報顯示：2018 年上半年，醫療服務業務上半年實現收益12.0億元，較同期增長18.62%；剔除2017年新併購企業的貢獻的可比因素等影響後，營業收入較同期同口徑增長1.48%。報告期内實現分部業績人民幣1.59萬元，較同期下降2.16%；實現分部利潤人民幣1.34億元，較同期增長1.32%。醫療服務板塊收益的穩增，離不開復星醫藥繼續強化已初步形成的沿海發達城市高端醫療、二三線城市專科和綜合醫院相結合的醫療服務業務的戰略佈局所影響。其中，華南地區的醫療服務外延發展起到重要的作用，從而進一步拓展在沿海發達城市及地區的業務佈局，打造區域性醫療中心和大健康產業鏈。同時，積極探索併參與互聯網醫療新業態，讓復星醫藥能夠實現在線與線下服務的無縫嫁接，形成O2O閉環。探索企業醫療服務業態和模式的創新以外，復星醫藥還通過與地方政府、高校、醫院等的合作，進一步儲備和整合各方資源，實現優勢互補、共赢發展。

借助復星醫藥對企業醫療服務創新升級的戰略佈局下，持續推動自身在醫療器械與醫學診斷領域業務的發展，醫療器械與醫學診斷業務上半年業績也是比較喜人的，醫療器械與醫學診斷業務實現營業收入16.89億，較同期增長9.23%；報告期内實現分部業績收入2.8億，較同期增長9.26%；實現分部利潤為2.53億元，較同期增長14.90%。

創新研發投入加大，聯動全球研發體係

復星醫藥上半年研發投入就高達11.88億，較同期增長89.82%；近幾年，復星醫藥以創新研發為最核心的發展驅動因素，專註投資於療效確切、符合現代醫學發展導向的優勢產品的研發領域，堅持提升自身全鏈條的研發和後期產業化開發能力。目前，復星醫藥已形成國際化的研發佈局和較強的研發能力，在中國、美國、印度等地建立了高效的國際化研發團隊，形成全球聯動的研發體係；併通過多元化合作方式，銜接全球前沿創新技術，推動前沿產品的全球開發和轉化落地。高創新研發費的投入背後，給予復星醫藥的回報也是可觀的；截至2018年6月30日，復星醫藥在研新藥、仿製藥、生物類似藥及一緻性評價等項目240項。作為復星核心研發創新型新藥——單克隆抗體生物創新藥，也取得不錯的進展，截至上半年，已有9個單抗產品（包括4個創新單抗）、13個適應症於中國大陸獲臨床試驗批準，2個單抗產品、1個聯合療法於中國大陸獲臨床試驗申請受理，3個產品（均為生物創新藥）均於美國、台灣地區獲臨床試驗批準；1個產品（生物創新藥）於澳洲大利亞獲臨床試驗批準。利妥昔單抗註射液（用於非霍奇金淋巴瘤治療）已報新藥上市申請併納入優先審評程序藥品註冊申請名單，有望率先打破國產單抗生物類似藥零的突破。

繼續強化國際製造能力與營銷能力

據業績報顯示：復星醫藥持續加強營銷能力建設，國際營銷體係已初具規模，現已形成1,000餘人的海外營銷隊伍。在非洲國家及地區，復星醫藥已建立成熟的藥品銷售網絡和上下遊客戶資源，併借助Tridem Pharma在非洲法語區國家及地區的營銷資源，進一步鞏固了在非洲的競爭力，完善了國際營銷平台。其中,青蒿素係列抗瘧藥產品得到非洲市場高度認可，註射用青蒿琥酯被列為重症瘧疾治療的首選用藥。此外，復星醫藥已在美國及歐洲搭建營銷平台，設立美國、歐洲子公司，以推進與歐美藥企的深度合作，併提高復星醫藥在國際市場的藥品銷售規模。而國際製造能力方面，繼2017年完成對Gland Pharma收購後，在法規市場的藥品註冊能力和國際化製造能力得以進一步強化，復星醫藥不會停止對國際製造能力開拓的腳步，未來復星醫藥將持續推進藥品製造業務的產業升級、進一步加速國際化進程，以提升產品在國際市場的佔有率。

綜上所述，2018年，中國醫藥製造行業整體處於變革期，中國醫藥製造企業正面臨前所未有的機遇和挑戰。復星醫藥上半年以促進人類健康為使命，繼續不斷提高創新能力、國際化能力、整合能力以及服務能力，高效運營下，促使上半年業績保持較為穩健增長，實屬不易。但研發費用的增加也是一個不能忽視的問題，畢竟短期内加大研發投入力度一定程度上擠壓其盈利空間，對業績造成一定影響。

作者：沈少鴻

編輯：賀秋霞

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