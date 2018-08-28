騰訊或成美團IPO基石投資者之一 谷歌搶占印度市場

• 三六零半年報：實現營業收入增長 13.95% 遊戲業務營收下滑

周二，三六零發布半年報稱：實現營業收入 60.25 億元，年增率增長 13.95%；實現凈利潤 15.37 億元，年增率增長 8.95%。遊戲業務下滑主要是爆款手游較少並且付費用戶下降。

• 分眾傳媒半年報：第二季營收年增率大增近三成 凈利潤增長 50%

分眾傳媒半年報稱，樓宇媒體依然是分眾最重要的收入來源，占到了上半年營收的八成以上。

上個月，阿里曾戰略入股分眾，並成為僅次於江南春的二股東。

• 掌閱科技上半年營收 9.37 億元 年增率增長 18.20%

周二下午，掌閱科技發布 2018 年半年度報告。報告顯示，掌閱科技 2018 年上半年營業收入為 9.37 億元，年增率增長 18.20%；歸屬於上市公司股東的凈利潤為 7845.71 萬元，年增率增長 15.33%。

熱點新聞

• 滴滴程維、柳青發聯名道歉信：不再以規模和增長作為核心 資源全面傾向安全和客服體系

滴滴在道歉信中稱：順風車業務模式重新評估，在安全保護措施沒有獲得用戶認可之前，無限期下線；公司將以安全作為核心的考核指標，組織和資源全力向安全和客服體系傾斜。

周二早些時候，據上海勞動報稱，之前滴滴在上海的順風車業務並未備案，涉嫌違法經營。目前，上海正在制訂新規，對頻繁違規的網約車平台將提請國家相關部委，採取下架 app、關閉服務器等處置措施。

• 第二家同股不同權公司要來了：美團點評啟動香港預路演

華爾街見聞援引媒體消息稱，美團點評啟動 IPO 前的香港預路演，至少融資 40 億美元，目標估值在 500 億至 650 億美元之間，與首家同股不同股公司小米相當。最大股東騰訊是美團 IPO 基石投資者之一，投資額 4 億美元。

• 分析稱三款新 iPhone 出貨量將創 iPhone 6 後新高

據 cnBeta 周二消息，蘋果晶片合作夥伴台積電和代工夥伴富士康將交付一份相當亮眼的第四季財報。Digitimes 稱，今年秋季的新 iPhone 將有望達到 iPhone 6 之後最高的出貨量。按照天風證券知名分析師郭明錤的最新報告，蘋果會帶來 5.8 寸、6.1 寸 LCD 和 6.5 寸三款新 iPhone，其中 6.1 寸和 6.5 寸都有雙卡版本，方式是實體 SIM+eSIM。

• 谷歌多管齊下搶奪印度市場：本地支付更名 Google Pay

據新浪科技消息，谷歌周二在新德里舉辦了一年一度的 Google For India 活動，並宣布了一系列在公司看來與印度用戶息息相關的倡議。為了獲得更多印度消費者，谷歌將其本地化支付服務更名為 Google Pay。在活動上，公司還宣布了一系列其他措施，包括將在 Google Assistant 中支持馬拉地語。公司相信此舉將促進印度人民獲得本地語言提供的谷歌服務以及使用價格實惠的智慧型手機。

• 川普的槍口對準了另一個巨頭：谷歌

據華爾街見聞周二消息，繼亞馬遜和推特之後，川普又開炮了，他指責谷歌在新聞搜尋結果中故意展現對他不利的新聞，並稱這是一個「很嚴重的問題」，必須得以解決。

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