B站Q2財報增強市場做多熱情 下季度營收不確定性加大

主打二次元的影音直播平台嗶哩嗶哩 (B 站) 於北京時間 8 月 28 日凌晨公布了 2018 年第二季業績。

總收入 10.265 億元，年增率增長 76％，超業績指引上限；但遊戲業務一家獨大，非遊戲業務商業化的推進，有望提升公司盈利能力。

凈虧損 7030 萬元，去年同期為 5040 萬元；主要因為成本暴增，吞噬公司利潤。

MAU 達 8500 萬，行動 MAU 達 7140 萬，分別年增率增 30％和 39％，在同樣增速下，明年有望實現月活破億。

營收放緩 虧損擴大

公司營業總收入達到人民幣 1.0265 億元（1.551 億美元），比 2017 年同期增長 76％。這一增速創下有公開數據以來，最低單季度營收年增率增速，但比上第一季環比增張 18%。

此前公司對第二季營業收入的業績指引區間為 9.7 億元至 10 億元之間，實際營收超過指引上限。

數據來源：公司公告，見智整理

此外，財報披露了第第三季營收指引區間在 10-14 億元人民幣，指引區間擴大在一定程度上增加了第三季業績的不確定性。

公司第二季毛利潤為 2.507 億元，年增率增長 82%，環比增長 18%。其中，環比增速與營收增長一致，但年增率增速要高於營收增速 6%，說明公司毛利率年增率得到改善。

數據來源：公司公告，見智整理

凈虧損人民幣 7030 萬元（1060 萬美元），凈虧損 7％，而 2017 年同期凈虧損為人民幣 5040 萬元，凈虧損率為 9％。經調整凈虧損為人民幣 1950 萬元（290 萬美元），經調整凈虧損率為 1.9％，去年同期調整後凈虧損為人民幣 1350 萬元，凈虧損率為 2.3％。

營收和毛利上升的同時，凈虧損並沒有得到好轉，成本端控制不力成為目前制約嗶哩嗶哩盈利能力的主要枷鎖。

經營成本暴增

公司第二季經營成本為 3.58 億元，去年同期為 1.9 億元，上季度為 2.87 億元，年增率增長 88%，環比增長 25%。今年前 6 個月經營成本 6.45 億元，去年同期為 3.29 億元，年增率暴增 96%。經營成本的年增率增速超過營收和毛利潤年增率增速，進而吞噬利潤。

數據來源：公司公告，見智整理

從細分項目來看，在今年上半年，銷售費用、管理費用和研發費用三項支出均超過 2 億元。其中，銷售和研發費用近年急劇放大。

非遊戲業務有待發力

公司業務分為遊戲、直播、廣告、其它四個部分，第二季公司遊戲業務收入為 7.91 億元，年增率增速為 61%。

數據來源：公司公告，見智整理

從體量來看，公司遊戲業務規模最大，今年第二季遊戲業務占總營收比例 77%。但第二季也是為連續第 2 個季度遊戲占比下滑。

數據來源：公司公告，見智整理

遊戲業務占比下滑主要源自於公司非遊戲業務商業化戰略，正如公司 CFO 范昕所言：

我們的總收入在第第二季年增率增長 76％，突破人民幣 10 億元。我們的廣告、直播和增值服務的收入繼續增長。 隨著我們加強非遊戲業務的商業化戰略，我們的目標是進一步擴大我們的業務範圍，增加品牌資產並進一步實現收入來源多元化。我們在付費用戶數量方面的強勁增長表明我們的貨幣化潛力得到提升，並使我們對轉換更多付費用戶和擴大收入的能力充滿信心。

隨著非遊戲業務商業化的推進，公司未來直播和廣告業務有望發力，成為帶動公司跨過盈虧平衡點的重要部署。

用戶增長放緩 破億可期

公司第二季平均月活躍用戶（MAU）達到 8500 萬，行動 MAU 達到 7140 萬，分別比 2017 年同期增長 30％和 39％。平均月付費用戶達到 300 萬，比 2017 年同期增長 177％。手機遊戲的平均月付費用戶達到 80 萬，比 2017 年同期增長 40％。

B 站用戶數穩定增長是公司發展的基石，按照目前的增速，公司或在明年月活數突破億人大關。

Bilibili 董事會主席兼首席執行官陳睿表示：

動態、互動的內容推動了我們強勁的第第二季業績，我們的業務保持持續增長勢頭。我們的平台正在積極吸引越來越多的用戶，並且由於我們蓬勃發展的社區，我們繼續看到高水平的參與度和用戶保留率。 進入下半年，我們將繼續致力於進一步擴大我們的用戶群、策劃和獲取優質內容、優化我們的貨幣化戰略，並鞏固我們作為中國 Z 世代在線娛樂首選平台的領先地位。

股價第二春？

財報公布之後，嗶哩嗶哩股價一掃此前陰霾，盤後大漲 8%。

圖片來源：谷歌財經

就在半個月前，嗶哩股價一度創出上市以來最低。而當前，中美貿易摩擦緩和，投資者極度看空情緒有所轉好，中概股紛紛超跌反彈。B 站大起大落的股價正如二次元一樣讓人捉摸不定，而這一次，多頭是要發動絕地反擊，再次上演逆天暴漲？還是在下跌中繼，空頭拋出的一個誘餌？

圖片來源：新浪財經