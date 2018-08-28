店面調整＋錢櫃助陣 好樂迪今年獲利將更優

由於國內市場逐漸飽和，好樂迪 (9943) 將持續進行店面調整，法人表示，好樂迪下半年暫無大幅展店計畫，並將計畫關閉一間南部分店，但因該店獲利動能不佳，因此不影響整體獲利表現，而在內需消費力逐漸回溫，及成本管控得宜下，預估今年獲利將優於去年成績。法人指出，好樂迪受惠於國內消費力道回溫，自去年第四季起營運逐季轉佳，且人力成本控管得宜，工讀生占比近 50%，可針對淡旺季進行人力調整，在人力配置上更加有彈性；此外，好樂迪持有錢櫃(8359)26% 股份，今年第二季認列錢櫃金融資產評價利益約 2300 萬元，皆推升今年上半年獲利年增逾五成，表現亮眼。



而展望下半年，好樂迪雖暫無大幅展店計畫，但將持續進行店面調整，法人提到，上半年因南勢店、雙和店因租金較高而關點，並新增中和店，平均新展店成本約 6000-8000 萬元，而新展店約 1 年內即可獲利，且目前新簽約店租約以長約為主，可以穩定租金成本。