福壽獲循環經濟認證 斥資700萬打造臻品體驗廚坊 強調體驗式行銷

福壽 (1219) 獲得 SGS「BS 8001:2017 循環標準」查證聲明書，並獲得最佳化 (Optimizing) 等級，是台灣食品業目前最高級循環經濟認證。福壽董事長洪堯昆表示，積極推動循環經濟發展，福壽以發展綠色企業為願景。而福壽也斥資 700 萬元在新北五股打造福壽臻品體驗廚坊，今 (28) 日完工啟用，洪堯昆指出，希望靠體驗行銷讓民眾感覺進口雞、台灣本土雞口感的差異化，並提升對本土產品的認同感與安心感。洪堯昆指出，福壽取得 SGS BS 8001 循環經濟查證聲明書，除向農民收購契作的玉米、芝麻、花生製成食用油脂、飼料供人及動物食用外，並將榨油喘品植物粕及採用公司飼料棄養的肉雞禽畜糞回收，搭配菇類廢棄包等各種農業廢棄物，採用最先端微生物技術，循環再利用製成各項有機肥料及堆肥產品，提供給農友種植，達到農糧永續循環再利用的目標。



此外，洪堯昆指出，台灣今年進口雞肉的量比往年還要多，進口雞肉新鮮度絕對不會比台灣自產來得好，口感上也會差異很大。而福壽洽富的氣冷雞是斥資上億元採購歐洲規格氣冷式生產設備，保留肉雞的水份與甜度，口感及品質絕對有保證。