任志剛:支持大規模填海

行政會議成員、金管局前總裁任志剛發表網誌，認為香港進行大規模填海是必須的長期項目，他擔心東大嶼都會計劃是否足夠，因此也應考慮包括吐露港，以建立一個能夠長遠解決香港未來數十年土地短缺問題的戰略性土地儲備。而中短期則需要重新規劃農地和部分郊野公園用地。

土地供應專責小組開展的「土地大辯論」，任志剛認為應以「提供住宅用地以滿足需求」作為政策目標。政府作為「獨市」的土地供應者和保護公眾利益者，在數量方面，有需要採用大刀闊斧的方式，大幅度增加住宅用地，而力度要足以將「供不應求」變成「有求必應」，及長期維這個狀况。

在價格水平方面，政府應繼續依賴市場機制去發現價格。只要住宅用地的市場價格高於開發這類土地的平均成本，政府就應該增加供應。

由於住宅用地是香港的一項非常重要的資產，丟空而不作發展肯定有違公眾利益。因此，只要住宅用地存在短缺情況，政府就應透過罰則措施，阻止囤積居奇。

大規模開發土地，其實也是適當運用財政盈餘以投資香港未來的好方法。他建議可將財政盈餘以資本方式，注資至一間「特殊目的」公司，而該公司需獲明確授權，負責香港的土地開發及供應，以落實政府土地供應政策的目標。

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