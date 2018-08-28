【大行報告】光大新鴻基：閱文集團股價回歸理性

光大新鴻基發表報告，指閱文集團 (00772-HK) 股價逐步回歸理性，閱文集團目前再度被納入可留意範圍。

集團中期業績顯示，收入及權益人盈利按年增長約 19%及 1.4 倍，其中權益人盈利已超 2017 全年數額九成。業績資料仍然搶眼，惟細分業務資料亦對其持續高增長性帶來一定挑戰。作為集團最大的收入業務來源的「線上閱讀」收入按年增長 13.3%，較去年度出現增長放緩。儘管線上月活躍用戶及用戶月度平均收入均錄得增加，惟付費比率下跌一個百分點至 5%，從而影響增幅。報告認為，雖然騰訊自營管道付費用戶減少拖累總體「線上閱讀」收入增長，惟該項減少部分被集團自有平臺產品抵銷。如與 2017 年年底比較，付費用戶在最近半年亦停留在穩定水準。

集團另一支點業務「版權營運」出現加速增長，期內集團將超過 60 部網路文學作品改編權授予合作夥伴，反映市場對集團文學作品需求上升。同時，資料反映「版權營運」對集團收入增長的貢獻比重大幅逼近「線上閱讀」。集團同日公佈擬以不超過 155 億元人民幣全資收購新麗傳媒，料進一步有利於集團在「版權營運」產業上下游的融合。

報告認為，閱文集團半年度的業績資料與過去年度比較，增長出現一定放緩，惟在目前股價出現較大調整下，目前股價對應 2019 年度預測市盈率約 33倍，作為增長股而言具一定吸引力。建議 50港 元附近吸納，中線目標 60港 元，止蝕 45港 元。

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