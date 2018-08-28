保險業將建保險實名查驗登記平台 嚴打失信行為

據新華社北京8月28日消息，日前從銀保監會獲悉，保險業將建立保險實名查驗登記平台，用於保險實名信息查驗、登記和保險賬戶管理，旨在規範保險業務行為，保護保險消費者合法權益。

據介紹，保險實名登記是指保險機構、保險中介機構、第三方網絡平台及其從業人員在為投保人、被保險人等辦理保險業務時，按照要求核對身份證件，併查驗和登記身份證件類型、證件號碼以及手機號碼等實名信息的行為。

銀保監會有關部門負責人表示，銀保監會委託、指導第三方機構承擔保險實名查驗登記平台的建設和運行管理，在該平台上，每一投保人對應唯一保險賬戶。保險機構通過保險實名查驗登記平台進行實名信息查驗的，應當將完整的實名信息提交保險實名查驗登記平台;保險實名查驗登記平台應當將信息向相關外部數據庫實時核對，或者通過自有數據庫實時核對，併將有關情況反饋給保險機構。

這位負責人說，在投保、退保、理賠等環節，保險機構要通過保險實名查驗登記平台查驗投保人實名信息。保險機構應當按照合法、正當、必要原則使用實名信息，不得將實名信息提供給保險交易活動當事人以外的其他單位和個人。

他表示，保險機構、保險中介機構、第三方網絡平台及其從業人員被認定存在嚴重違法失信行為的，銀保監會將根據國家有關規定，將其列入聯合懲戒對象，實施聯合懲戒。投保人、被保險人等存在使用虛假身份證件、冒用他人名義、提供虛假信息等行為的，銀保監會將根據相關規定，將其納入失信行為記錄名單。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)