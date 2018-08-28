影像事業衝刺固態光源高階機種 H2營收逐季揚 中光電今年EPS估達4元

TV 面板報價反彈，品牌廠為了下半年銷售旺季備貨，影像事業群鎖定固態光源、雷射高階產品，中光電 (5371) 下半年營收逐季成長，毛利率維持 18% 高檔，法人推估，全年每股盈餘仍將有 4 元以上水準，係為連續三年賺進 4 元。影像事業係為中光電今年營運成長動能所在，世足賽刺激，4K 與高階產品出貨，上半年出貨量約 65.3 萬台，年增率 6%，全年出貨量目標 150 萬台，相較去年全年 133.3 萬台，成長達 12.5%，以全球 770-780 萬台市場推算，市占率可望由去年 18-19% 左右，突破兩成水準。



投影機燈泡機種出貨比重上升到 63%，超短焦、4K、固態光源 (雷射、LED) 機種出貨成長，產品組合優化，推升第二季毛利率上升到 18.2%，較前一季之成長 2.2 個百分點，合計上半稅後盈餘淨利 6.49 億元，較去年同期成長 21%，上半年每股稅後盈餘 1.49 元。



至於節能事業，從單純背光模組轉型系統製造，第三季傳統旺季，TV、Monitor、平板電腦可望有兩位數百分比的成長空間，零組件因遊戲產品新舊交替的關係，成長率約一成。