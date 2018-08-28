新台幣今年貶2.57% 壽險業仍月月匯損 前7月淨匯損1233億元

金管會保險局今 (28) 日公布今 (2018) 年截至 7 月底，新臺幣兌美元匯率貶值 2.57%，一般來說貶值對壽險業來說會有匯兌收益，雖然壽險業匯兌利益達 2485 億元，但是卻因避險損失高達 3581 億元及外匯價格變動準備金淨變動 137 億元所拖累，一來一往下，壽險業的匯損壓力還是苦不堪言，累計前 7 月匯損數字已突破千億元、達 1233 億元

今年上半年新台幣年初強升，但進入第 2 季漸漸轉貶，但是壽險業還是月月呈現淨匯損，1 月淨匯損 258 億元，2 月 147 億元，3 月 187 億元，4 月 95 億，5 月 116 億，6 月 181 億元，到 7 月單月淨匯損再擴大到 249 億元，累計前 7 月淨匯損達 1233 億元。

壽險業 7 月淨匯損擴大，主因新台幣雖貶值，但壽險業的避險損失從 6 月底的 3051 億元，擴大至 7 月底的 3581 億元，一口氣多損失了超過 500 多億元。

此外，截至 7 月底，7 月底壽險業外匯價格變動準備金餘額為 418 億元，較上月份減少 33 億元。

由於去年新台幣升值嚴重，各家保險公司今年的避險比率都提高，避險成本大幅提高，再加上各家獲利增加，需要同步提高外匯價值準備金，在這二個因素下，使得壽險業匯損壓力龐大。

儘管匯損壓力龐大，保險業累計前 7 月稅前純益為 1201 億元，較去年同期增加 380 億元或 46.3%。其中，壽險業稅前純益為 1088 億元，較去年同期增加 359 億元、成長 49.2%；產險業稅前純益為 113 億元，較去年同期增加 21 億元、成長 22.8%。