節能事業進入旺季 中光電7月營收48.73億元 年增16%

中光電 (5371)7 月自結合併營收約 48.73 億元，與 6 月相當，年增率 16%，主要節能產品 TV ODM、EMS 產品出貨雙雙成長，單月合併營收達 22.97 億元，較 6 月份成長 13%，前 7 個月合併營收為 311.94 億元，年增率 1 成。影像產品 6 月標案出貨拉高基期，7 月份整體出貨量約 9.7 萬台，月減 11%，合併營收則約 14.43 億元，月減率 15%，影像產品前 7 個月出貨量約 75 萬台，年增率 5%，營收則約 103.06 億元，年增率 16%，8 月影像產品教育機種出貨成長帶動下，出貨量將呈現成長走勢。



節能產品 7 月因 TV ODM、EMS 產品出貨連袂成長，合併營收達 22.97 億元，月增率 13%，EMS 營收約 14.82 億元，月增 13%；ODM 產品營收則約 6.65 億元，月增率 16%，整體節能產品出貨量約 4,337 萬片，月增率 15%，前 7 個月節能產品營收達 145.77 億元，出貨量則約 2,717 萬片，年減率 2%，8 月整體節能產品出貨量將維持 7 月水準。