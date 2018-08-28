私有化變鬧劇 分析師認為將重創特斯拉信譽

特斯拉 (Tesla)(TSLA-US) 私有化計畫最終草草收場，華爾街分析師認為，這次事件重創特斯拉的信譽。特斯拉股價週一 (28 日) 收跌 1.1%，報 319.27 美元。

整件事從執行長馬斯克 (Elon Musk) 8 月 7 日的推文開啟，他在文中表示，正考慮以每股 420 美元的價格，將公司私有化，引發過去幾週的爭議及股價波動，他發文的動機及資金來源均遭到質疑。

上週五晚間，馬斯克在一篇部落格文章指出，公司會繼續在股市交易，理由是現有股東反對他的私有化計畫。

RBC Capital Markets 認為，過去 1 個月的事件，損害了投資人對公司管理層的看法。

這家銀行分析師 Joseph Spak 在週日給客戶的報告中說，特斯拉的信譽因此遭到打擊。馬斯克週五的文章顯示，這次私有化的想法沒有計畫，或者根本未經深思熟慮。很清楚地，資金並未確保，或者根本沒有人有足夠興趣，以每股 420 美元將公司私有化。

Spak 重申特斯拉的目標價為 315 美元。

一些分析師更不客氣。認為特斯拉價值 0 元的著名放空者 Jim Chanos 描述，這是「公司治理災難」。Cowen Group 的 Jeffrey Osborne 指出，他認為在不久的將來，公司就會遇上麻煩，像是來自股東的提告，以及 SEC 對馬斯克的調查。

仍有分析師抱樂觀看法

花旗 (Citi Research) 認為，重點還應放在公司的基本面與財務狀況。分析師 Itay Michaeli 表示，「現在私有化交易沒有發生，我們認為特斯拉保護不出現負面影響是明智之舉，並且要盡快籌集大量新股權資本。」

Michaeli 維持特斯拉的中性 / 高風險評級，和 356 美元的目標價格。

一位分析師則從上週五特斯拉的公告中，找到了一些好消息。Nomura Instinet 分析師 Romit Shah 說，他很樂觀，因為特斯拉的董事會重申了對馬斯克的支持。Shah 重申對特斯拉股票的買入評級，但將目標價由 450 美元下調至 400 美元。

同樣樂觀的還有 Baird 分析師 Ben Kallo，他認為，公司的基本面在穩定改善，當前可能被低估。他對特斯拉的評級為「優於大盤」，目標價 411 美元。