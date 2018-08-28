傳蘋果將推3款iPhone 最大6.5吋 專家：吸引新用戶非重點 抬高均價才是目的

《彭博》報導，雖然蘋果 (AAPL-US) 還沒有宣布新機發布日，但按慣例都將於 9 月初舉行產品發布會，這一回傳聞蘋果也將宣布 3 款新 iPhone，其中一款搭載 6.5 吋螢幕，將是蘋果史上最大尺寸 iPhone。

另外兩款分別搭載與 iPhone X 相同大小 5.8 吋螢幕，以及 6.1 吋螢幕。此傳聞與去年 12 月分析師臆測略吻合，因當時分析師也料定今年蘋果同樣推出 3 款新機。

傳聞蘋果將推三款尺寸的 iPhone

所有 iPhone 都將使用 Face ID 解鎖開機，而非指紋辨識。

然而，今年是蘋果「S」年，也就是所有 iPhone 不會有特別突出的新設計，必須等明年才會是更新設計的主要年份。

根據報導，新款 iPad Pro 包含一款 11 吋機型和一款 12.9 吋機型也都將搭載 Face ID，預計今年秋季推出。

報導稱，蘋果將推出不同顏色的新款 iPhone，但沒有詳細說明哪些顏色或是否有別於現行已有的顏色。

新機傳聞顯示蘋果正調整其策略，有別於吸引更多新 iPhone 用戶，蘋果這一陣子的目標轉向穩定調漲均價，同時擴大主動裝置總數，以支撐配件和串流音樂、影視等數位服務的銷售。

Loup Ventures 管理合夥人、資深蘋果分析師 Gene Munster 表示，「iPhone 正踏入 0-5% 年率成長階段，今年秋季他們要做的事就是維持這樣的成長。」他補充，投資人真正在意的還是 iPhone，因為這是蘋果其他產品的港埠，例如 Apple Watch、AirPods 和 Apple Music 等。

蘋果發言人 Trudy Muller 拒絕回覆置評請求。